WATCH: फीफा वर्ल्ड कप के QF में पुर्तगाल, अपनी ही टीम के शानदार प्रदर्शन के बावजूद रोनाल्डो इस वजह से 'निराश'

Cristiano Ronaldo Viral Video: क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गिनती दुनिया के शीर्ष फुटबॉलर्स में होती है. रोनाल्डो फिलहाल फीफा वर्ल्ड कप-2022 का हिस्सा हैं और पुर्तगाल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. उनकी टीम ने इस वैश्विक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. पुर्तगाल ने स्विट्जरलैंड को हराकर फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ-8 में एंट्री मारी. इस बीच रोनाल्डो को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पुर्तगाल क्वार्टर फाइनल में

फीफा विश्व कप के क्वार्टरफाइनल में पहुंचना पुर्तगाल और उसके खिलाड़ियों के लिए बड़ी उपलब्धि रहा, लेकिन ऐसा लगता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इसका ज्यादा जश्न नहीं मनाया. राउंड ऑफ 16 के मैच में पुर्तगाल ने स्विट्जरलैंड पर 6-1 से बड़ी जीत दर्ज की. जीत के बाद रोनाल्डो मैदान से बाहर टहलते नजर आए. वहीं, उनके साथी खिलाड़ी फैंस के साथ जीत का जश्न मना रहे थे.

अलग-थलग दिखे रोनाल्डो

स्विट्जरलैंड पर शानदार जीत के बाद पुर्तगाली खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी पार्टी जारी रखी. खिलाड़ियों ने फैंस के साथ इसका जश्न मनाया. रोनाल्डो हालांकि इस बात से निराश लगे कि उन्हें शुरुआती इलेवन में जगह नहीं दी गई. वह बाद में थोड़ी सी देर ही मैदान पर रहे और फिर ड्रेसिंग रूम को लौट गए. इस बीच उन्होंने थोड़ा ही जश्न मनाया, लेकिन ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं रहे. रोनाल्डो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें दिख रहा है कि कैसे वह अपने साथियों के जश्न मनाने से पहले ही मैदान से बाहर चले जाते हैं.

Cristiano Ronaldo (left of picture) walks straight off while his teammates celebrate with fans. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/W7jB6iGQOO

— Adriano Del Monte (@adriandelmonte) December 6, 2022