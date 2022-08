PV Sindhu ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार किया ये कमाल, PM मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने दी बधाई

PV Sindhu: कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार बैडमिंटन सिंगल्स मैच में गोल्ड मेडल जीतकर पीवी सिंधु ने अपने करियर की बड़ी कामयाबी हासिल की है. पीवी सिंधु की इस ऐतिहासिक जीत के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी को बधाई दी और उन्हें चैंपियन ऑफ चैंपियन्स करार दिया. दो बार की ओलंपिक पदक विजेता और दुनिया की सातवें नंबर की खिलाड़ी पीवी सिंधु ने दुनिया की 13वें नंबर की मिशेल को 21-15, 21-13 से हराकर कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता.

सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स में किया कमाल

राष्ट्रपति मुर्मू ने सिंधु की जीत के बाद ट्वीट किया, ‘सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन में ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीतकर देश का दिल जीत लिया. आपने कोर्ट पर अपने जादुई खेल से लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध किया. आप की शानदार जीत से हमारा तिरंगा ऊंचा लहराया और बर्मिंघम में हमारा राष्ट्रगान गूंज रहा है.’

P V Sindhu has won the nation's heart by winning a historic badminton gold at #CommonwealthGames . You created magic on the court, enthralling millions. Your masterly win makes our Tiranga fly high & our national anthem resonate at Birmingham. Heartiest congratulations!

प्रधानमंत्री मोदी ने सिंधु को ‘चैंपियन ऑफ चैंपियंस’ बताया. मोदी ने ट्वीट किया, ‘बेजोड़ पीवी सिंधु चैंपियन ऑफ चैंपियंस है. वह बार-बार दिखाती है कि वह कितनी उत्कृष्ट खिलाड़ी है. उनका समर्पण और प्रतिबद्धता प्रेरणादायी है. कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर उन्हें बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं.’

The phenomenal @Pvsindhu1 is a champion of champions! She repeatedly shows what excellence is all about. Her dedication and commitment is awe-inspiring. Congratulations to her on winning the Gold medal at the CWG. Wishing her the best for her future endeavours. #Cheer4India pic.twitter.com/WVLeZNMnCG

— Narendra Modi (@narendramodi) August 8, 2022