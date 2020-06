बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की तारीखों में बदलाव, जानिए कब होंगे ये खेल

लंदन: राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (CGF) ने साल 2022 में बर्मिघम (Birmingham) में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स (Commonwealth Games) की तारीखों में एक दिन का बदलाव किया है. पहले यह खेल 27 जुलाई से 7 अगस्त के बीचे खेले जाने थे, लेकिन अब यह खेल 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच खेले जाएंगे. सीजीएफ ने एक बयान में कहा, 'सीजीएफ और बर्मिघम 2022 की आयोजन समिति का यह संयुक्त ऐलान कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से अंतर्राष्ट्रीय खेल कैलेंडर में आए बदलावों के चलते आया है.'

#Birmingham2022 will now begin on 28 July 2022 and finish on 8 August 2022 after @thecgf approved a 24-hour change to the start date.

It’s going to be an incredible summer of sport!

— Birmingham 2022 (@birminghamcg22) June 11, 2020