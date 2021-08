Tokyo Olympics: सिंधु ने रचा इतिहास, ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली बनीं पहली भारतीय महिला

टोक्यो: भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया. पीवी सिंधु ओलंपिक में लगातार दो मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं. पीवी सिंधु ने इससे पहले रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था. पीवी सिंधु ओलंपिक के व्यक्तिगत इवेंट में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी हैं.

सिंधु ने रचा इतिहास

पुरुषों में पहलवान सुशील कुमार (कांस्य- बीजिंग 2008, रजत- लंदन 2012) ने यह कारनामा किया था. पहलवान सुशील कुमार के बाद लगातार दो ओलंपिक पदक जीतने वाली सिंधु दूसरी भारतीय और पहली भारतीय महिला हैं. सुशील ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य और 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था.

बैडमिंटन में ओलंपिक मेडल जीतने वाले शटलर

साइना नेहवाल -ब्रॉन्ज मेडल : लंदन ओलंपिक (2012)

पीवी सिंधु- सिल्वर मेडल: रियो ओलंपिक (2016)

पीवी सिंधु- ब्रॉन्ज मेडल: टोक्यो ओलंपिक (2020)

We are all elated by the stellar performance by @Pvsindhu1. Congratulations to her on winning the Bronze at @Tokyo2020. She is India’s pride and one of our most outstanding Olympians. #Tokyo2020 pic.twitter.com/O8Ay3JWT7q — Narendra Modi (@narendramodi) August 1, 2021

P V Sindhu becomes the first Indian woman to win medals in two Olympic games. She has set a new yardstick of consistency, dedication and excellence. My heartiest congratulations to her for bringing glory to India. — President of India (@rashtrapatibhvn) August 1, 2021

SMASHING VICTORY PV Sindhu !!! You dominated the game & made history #Tokyo2020 ! An Olympic medalist twice over! India is so proud of you & awaits your return! YOU DID IT ! pic.twitter.com/kpxAAYQLrh — Anurag Thakur (@ianuragthakur) August 1, 2021

दूसरे ओलंपिक में दूसरे मेडल पर कब्जा

सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल के मैच में चीन की शटलर बिंगजिआओ पर 21-13 और 21-15 से जीत दर्ज की है. ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह सिंधु का मात्र दूसरा ओलंपिक था. रियो में सिंधु ने डेब्यू किया था. सिंधु रियो ओलंपिक के फाइनल में स्पेन की केरोलिना मारिन के हाथों हार गई थीं. टोक्यो में सिंधु को सेमीफाइनल में ताइवान की ताए जू यिंग के हाथों हार मिली थी.