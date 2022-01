2 साल पहले कैंसर से हुई बहन की मौत, अब इस फीमेल प्लेयर को भी हुई खतरनाक बीमारी

न्यूयॉर्क: टेनिस हॉल आफ फेम (Tennis Hall of Fame) में शामिल अमेरिका (USA) की पूर्व महिला स्टार क्रिस एवर्ट (Chris Evert) ने कहा है कि उन्हें ओवेरियन कैंसर (Ovarian Cancer) है जो अभी शुरुआती में है. 67 साल की एवर्ट ने ईएसपीएन डॉटकॉम को इसकी जानकारी दी. वो इस मीडिया प्लेटफॉम की ऑन एयर अनाउंसर भी हैं.

क्रिस एवर्ट (Chris Evert) को दिसंबर 2021 के महीने ही ओवेरियन कैंसर (Ovarian Cancer) के बारे में पता चला और इस हफ्ते से उनकी कीमोथेरेपी शुरू हो गई. उन्होंने कहा,‘मैने जिंदगी बहुत अच्छी जी है. अब आगे कुछ चुनौतियों का सामना करना है .’

Thinking of you here and wishing you a speedy and full recovery https://t.co/H4rRGNz42b

We are all with you and behind you Chrissie, you are a true champion and I have no doubt you will conquer this nasty opponent with nary a sweat! Xoxox https://t.co/G91wnUCRyU

— Martina Navratilova (@Martina) January 15, 2022