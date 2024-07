बेटी ने दिया मेडल तो भावुक हो गए लिएंडर पेस, मार्टिना नवरातिलोवा की स्पीच ने जीता दिल, देखें इमोशनल Video

Leander Paes Vijay Amritraj into 2024 International Tennis Hall of Fame: भारत के पूर्व टेनिस स्टार लींडर पेस को अमेरिका के न्यूपोर्ट में आयोजित एक समारोह में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया. यह सम्मान उन्हें टेनिस दिग्गज मार्टिना नवरातिलोवा ने दिया. इसके साथ ही विजय अमृतराज और रिचर्ड इवांस को भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया. अपने करियर के दौरान नवरातिलोवा और पेस ने मिलकर 2003 में विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स्ड डबल्स खिताब जीते थे.

बेटी ने किया सम्मानित

नवरातिलोना ने पेस को सम्मानित करने के लिए उनकी बेटी अयाना को बुलाया. बेटी के हाथों सम्मान पाकर पेस भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल आए. 59 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन नवरातिलोवा ने कहा, "यह सच में एक सम्मान की बात है और मैं बहुत खुश हूं कि न केवल एक बल्कि भारत के दो पुरुषों ने यह पुरस्कार जीता. पहले दो एशियाई पुरुष...जिन्होंने ऐसा किया.''

नवरातिलोवा ने गिनाए पेस की उपलब्धियां

नवरातिलोवा ने पेस की तारीफ करते हुए कहा, ''अद्भुत...कोलकाता से लींडर पेस...18 प्रमुख खिताब, 8 मेंस डबल्स और मिक्स्ड डबल्स, डबल्स में करियर ग्रैंड स्लैम...कुल 55 डबल्स खिताब. हमने साथ में दो जीते...सिंगल्स में ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विजेता, टेनिस में एकमात्र भारतीय मेडल. 7ओलंपिक में खेले...खिलाड़ी और कप्तान के रूप में डेविस कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया. अब तक के सबसे ज्यादा 45 डेविस कप मैच में जीत. 37 हफ्तों तक दुनिया के नंबर-1 रहे. भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार और 2014 में तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त किया, लेकिन ये सब सिर्फ नंबर हैं.''

नवरातिलोवा ने जीत लिया दिल

नवरातिलोवा ने कहा, ''मुझे लगता है कि पेस टेनिस ऐसे खेलते हैं जैसे हम में से ज्यादातर खेलना पसंद करेंगे. उनके पास ऑफ स्पिन सर्व, बड़ा फोरहैंड, स्लाइस बैकहैंड है जो ठीक वहीं लैंड होता है जहां आप नहीं चाहते हैं. इस खेल के लिए जिस जुनून के आदमी हैं उसे बताया नहीं जा सकता है और अगर अगर फेल हो जाते हैं तो वह कोर्ट पर मुस्कुराते हैं और फिर सभी के दिल पिघल जाते हैं. वह कोर्ट पर एक कलाकार थे और एक अद्भुत एथलीट थे. लिएंडर यह वास्तव में मेरे लिए आपके खिलाफ खेलना सम्मान की बात है, आपके साथ खेलने में बहुत मजा आया. आपने अपने परिवार को गौरवान्वित किया है. आपने हमारे खेल को गौरवान्वित किया है और सबसे बढ़कर आपने भारत को गौरवान्वित किया है.''

A Historic Moment for India

In a landmark event, Martina Navratilova inducted Leander Paes into the 2024 Hall of Fame. Paes delivered a heartfelt speech at the ceremony, reflecting on his illustrious career.

