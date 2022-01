चीन की लापता टेनिस प्लेयर का मुद्दा फिर गरमाया, सपोर्ट वाली टी-शर्ट बैन करने पर बवाल

नई दिल्ली: अमेरिका (USA) की पूर्व टेनिस स्टार मार्टिना नवरातिलोवा (Martina Navratilova) ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 (Australian Open 2022) के आयोजकों द्वारा चीन (China) की लापता खिलाड़ी पेंग शुआई (Peng Shuai) का समर्थन करने वाली टी-शर्ट पर प्रतिबंध लगाने के फैसले की आलोचना की है. सुरक्षा कर्मचारियों ने शुक्रवार को मैदान में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे दर्शकों से टी-शर्ट उतारने के लिए कहा था.

नवंबर 2021 में एक टॉप चाइनीज अधिकारी पर यौन दुराचार का आरोप लगाने के बाद पेंग शुआई (Peng Shuai) हफ्तों तक गायब रहीं थीं. रिपोर्ट में कहा गया है कि टेनिस खिलाड़ी फिर से सामने आई हैं, लेकिन कई लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ और पेंग को लेकर फिक्रमंद हो गए. इस प्लेयर को लेकर अब तक पुख्ता जानकारी नहीं है.



ऑस्ट्रेलियन ओपन Australian Open) की आयोजन संस्था टेनिस ऑस्ट्रेलिया (Tennis Australia) ने कहा कि पेंग शुआई (Peng Shuai) की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता में है, लेकिन एक बयान में टी-शर्ट और बैनर को जब्त करने के अपने फैसले का उन्होंने बचाव किया. उन्होंने कहा, 'शर्तों के तहत, हम ऐसे कपड़े, बैनर या साइन लगाने की इजाजत नहीं देते हैं जो शर्तो को खारिज करें.

The Australian Open, like most of Victoria, is controlled financially now by the Chinese CCCP. Peng Shuai is an "unperson" there. Her name is "not to be mentioned". Should we care about the tennis, after Novak Djokovic and now this? No, they are a disgrace to the world! pic.twitter.com/YMGVDQBtVa

It was a bad call by Tennis Australia on the Peng Shuai situation. All the goodwill built up over many glorious years is evaporating. Even the WTA is speaking out in support for Peng Shuai.

Tennis Australia is pandering to the Chinese. #TennisAustralia #ausopen #PengShuai pic.twitter.com/M73kXpnc16

— Bridge Muir (@BridgeMuir) January 23, 2022