Video: पंजाब सरकार से नौकरी की गुहार लगा रही ये खिलाड़ी, कहा- बर्बाद हो गया मेरा भविष्य

नई दिल्ली: वर्ल्ड डेफ चेस चैम्पियन रह चुकी जालंधर की मल्लिका हांडा पिछले कई सालों से पंजाब सरकार से नौकरी की गुहार लगा रही हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है. मल्लिका हांडा की का कहना है कि उन्होंने पंजाब सरकार के आगे कई बार नौकरी की गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई.

नौकरी की गुहार लगा रही ये खिलाड़ी

मल्लिका हांडा ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो जारी करते हुए लिखा, 'मैं बहुत आहत महसूस कर रहा हूं और रो रही हूं. आज मैं पंजाब सरकार के खेल मंत्रालय में निदेशक से मिली. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार उन्हें नौकरी नहीं दे सकती. अब क्या करूं मेरा भविष्य बर्बाद हो गया.'

I am very feeling Hurt and crying

Today I meet to Director ministry sports Punja

He said punjab can not give job and cash award accept to (Deaf sports)

What shall I do now all my future ruined??? @capt_amarinder @iranasodhi @ANI @vijaylokapally @anumitsodhi @navgill82 pic.twitter.com/RGmbFsFLpJ

