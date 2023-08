आखिर क्या खास है अब्दुल कलाम के उस 4850 रुपये के चेक में? IAS ऑफिसर ने सुनाई पूरी कहानी

Dr APJ Abdul Kalam Untold Story: पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम (APJ Abdul Kalam) भारत में सबसे प्रशंसित हस्तियों में से एक हैं. 27 जुलाई 2023 को देश ने शिक्षक और एयरोस्पेस वैज्ञानिक को उनकी आठवीं वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि दी थी. आईएएस ऑफिसर एमवी राव ने उन्हें याद किया, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे डॉ. अब्दुल कलाम अपने रोजमर्रा के जीवन में नैतिकता के साथ रहते थे. वह दिवंगत राष्ट्रपति के गिफ्ट और अनुग्रह स्वीकार न करने के सिद्धांत पर प्रकाश डालते हैं. पूरा किस्सा सुनने के बाद आपके मन में उनके प्रति और भी गर्व बढ़ जाएगा.

अब्दुल कलाम से जुड़ी एक दिल छू लेने वाली कहानी

जैसा कि आईएएस अधिकारी राव ने एक्स पर एक लंबी पोस्ट में विस्तार से बताया कि भारत के मिसाइल मैन ने गिफ्ट में दी गई ग्राइंडर को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि वह गिफ्ट के लिए भुगतान करेंगे. अदिकारी ने अपने पोस्ट में लिखा, "2014 में, 'सौभाग्य वेट ग्राइंडर' नामक कंपनी किसी कार्यक्रम में प्रायोजक थी, जहां डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम मुख्य अतिथि थे." डॉ. कलाम ने फर्म से ग्राइंडर का उपहार स्वीकार करने से इनकार कर दिया. हालांकि, प्रायोजक के आग्रह करने पर उन्होंने उपहार ले लिया. लेकिन अगले दिन, उन्होंने कंपनी को ग्राइंडर के बाजार मूल्य का एक चेक भेजा. कंपनी ने चेक जमा न करने का फैसला किया.

What a Great Person

Ethics in public life!!

In 2014, a company called

'Saubhagya Wet Grinder' was a sponsor in some event where

Dr. A P J Abdul Kalam was the chief guest.

The sponsor presented a gift to him which he respectfully declined to accept. The sponsor… pic.twitter.com/qyqVa5dmfs

— M V Rao @ Public Service (@mvraoforindia) August 12, 2023