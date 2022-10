5G यूज करने के लिए खरीदना है नया 5G Smartphone? 30 हजार रुपये से कम में ये हैं बेस्ट ऑप्शन

5G Smartphnoes under Rs 30k: जब से देश में 5G लॉन्च हुआ है ज्यादातर लोग 5G स्मार्टफोन लेने की ओर अग्रसर हो रहें है. ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप कम से कम कीमत में एक बेस्ट स्मार्टफोन कैसे खरीदें? तो आज हम आपको बताने जा रहें है कि कौनसे ऐसे 5G स्मार्टफोन हैं जो आप पर्चेज कर सकते हैं. ये सभी स्मार्टफोन दमदार प्रोसेसर के साथ आते हैं. 5G की बात करें तो अधिकतम फोन जो हम आपको बताने जा रहे है वो 12 बैंड सपोर्ट के साथ आते हैं, साथ ही ये सभी स्मार्टफोन फीचर लोडिड स्मार्टफोन है- इन सभी में आपको अच्छा डिस्पले मिलेगा और बड़ी बैटरी भी मिलेगी..

One Plus Nord 2T 5G

अगर आप एक ब्रैंड यानी One Plus का फोन लेना चाहते हैं तो आप इस One Plus Nord 2 के अपग्रेडेड वर्जन की तरफ देख सकते हैं इस फोन में Dimensity 1300 प्रोसेसर है साथ ही इस फोन में 8GB RAM है और ट्रिपल कैमरा सेट-एप है 50MP + 8MP + 2MP जो की आपको अच्छी फोटो खींचने में मदद करेगा.

कीमत- 28,999 /-

Samsung Galaxy A53 5G

अगर आप ब्रैंड के साथ-साथ एक बड़ी बैटरी वाला लंबे समय तक चलने वाला स्मार्टफोन चाहते हैं तो आप Samsung Galaxy A53 फोन के साथ जा सकते हैं Samsung अपनी सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है और ये फोन 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट के साथ आता है यानी आपको 5 साल तक इस फोन में रेगुलर अपडेट मिलेंगे जो कि आपके फोन को वायरस या मालवेयर से बचाएगा. साथ ही ये फोन क्वाड कैमरा सेट-एप के साथ आता है 64 MP + 12 MP + 5MP + 5MP जिससे आप बेहतरीन फोटो खिच पाएंगे.

कीमत- 29,485 /-

Motorola Edge 30 5G

अगर आप एक ऐसा फोन लेना चाहते हैं जो एकदम क्लीन यूजर इंटरफेस के साथ आता हो यानी जिसमें कोई भी थर्ड पार्टी एप्स का ब्लोटवेयर ना हो. तो आप Motorola Edge 30 की तरफ जरूर देख सकते है. ये फोन Snapdragon 778G+ Processor के साथ आता है. जो कि एक बहुत पावरफुल प्रोसेसर है. साथ ही इस फोन में ट्रिपल कैमरा सेट-एप आता है जिसमें 50MP + 50MP + 2MP कैमरा मोडयूल मौजूद है और फ्रंट कैमरा 32MP के साथ आता है. जिससे आप शानदार सेल्फी ले पाएंगे.

कीमत- 26,499

Xiaomi Redmi K50i 5G

अगर आप एक गैमर हैं तो ये फोन आपके लिए सबसे बेस्ट फोन रहेगा. Xiaomi का ये फोन Media Tek के सबसे पावरफुल प्रोसेसर में से एक Dimensity 8100 Processor के साथ आता है. साथ ही इसमें 144 Hz Refresh Rate का IPS LCD डिस्प्ले मौजूद है जो की आपको गैमिंग के समय एक बेहतरीन परफॉरमेंस देगा. और इस फोन की बैटरी आपको कभी भी निराश नहीं करेगी, इस फोन में 5080 mAh की बड़ी बैटरी आती है जो आराम से एक दिन तक चलेगी.

कीमत- 24,499 /-

iQOO Neo 6 5G

अगर आपको एक अच्छा डिजाइन वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं ये फोन Snapdragon 870 Processor के साथ आता है जो Snapdragon के सबसे पावरफुल प्रोसेसर में से एक है साथ ही ये फोन 80 W फास्ट चार्जिंग के साथ आता है जो 0% से 50% फोन सिर्फ 12 मिनट में चार्ज कर देता है तो आगर आप अपना फोन रात में चार्ज करना भूल जाते हैं तो आप सुबह में सिर्फ कुछ मिनटों की चार्जिंग से अपना फोन पूरा दिन इस्तेमाल कर पाएंगे.

कीमत- 27,999 /-

5G लॉन्च के बाद अगर आप भी एक नया 5G स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं तो ये कुछ ऐसे ऑप्शन्स हैं, जिन्हें 30 हजार रुपये से कम में खरीदा जा सकता है. टॉप ब्रांड के फोन्स कई कमाल के फीचर्स से लैस हैं.

