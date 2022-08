66 साल पहले ऐसा होता था फ्रिज, पुराना सिस्टम देख हैरान हुए लोग; वायरल हुआ 1956 का Video

1956 Viral Advertisement: जैसे-जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है, वैसे-वैसे नई तकनीकों का भी विकास हो रहा है. रोजमर्रा की जरूरतों का सामान भी उसी हिसाब से बेहतर और अपग्रेड हो रहा है. देखते देखते हर चीज की तकनीक बदलने से वो मशीन या सामान दिनोंदिन हाइटेक होता जा रही है. ऐसे में आप अपने घर पर इस्तेमाल हो रहे फ्रिज को ही ले लीजिए. जिसकी तुलना अब हम 1956 यानी करीब-करीब 66 साल पहले बने रेफ्रिजरेटर से करने जा रहे हैं. भले ही आज के जमाने के फ्रिज ऊर्जा बचाने वाले यानी एनर्जी सेविंग फोर स्टार या फाइव स्टार हों लेकिन उनमें वो मजबूती नहीं है जो 1950 के दशक में दुनिया में मौजूद फ्रिज में होती थी. हालांकि ये बात अलग है कि तब देश को आजाद हुए महज 3 साल हुए थे और तब का भारत आज इतना हाइटेक और विकसित नहीं था.

वायरल हो रहा विज्ञापन

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो 66 साल पुराने फ्रिज (66 year old fridge) को दिखा रहा है और यकीन मानिए कि आप जब इस फ्रिज को देखेंगे तो आप मॉडर्न फ्रिज (Old fridge vs modern fridge) को भूल जाएंगे. दरअसल @lostinhist0ry नाम के ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें 66 साल पहले के एक फ्रिज का विज्ञापन (66 year old fridge advertisement) दिखाया गया है. 1 मिनट 17 सेकेंड के इस वीडियो में आपको दो बातें जरूर चौंकाएंगी, पहला ये कि ये 1956 का एडवर्टीजमेंट (1956 Fridge advertisement) और दूसरा ये कि उस दौर के फ्रिज का सिस्टम कैसे काम करता था.

आप भी देखिए कैसा होता था तब का बेहतरीन फ्रिज

Why’s this 66 year old fridge better than the one I got now pic.twitter.com/oFfu1CFfvI — Lost in history (@lostinhist0ry) July 22, 2022

हैरान कर देंगी सुविधाएं

अब जब आप विज्ञापन देख चुके हैं तो ये भी जान चुके होंगे कि जब भारत के गांवों में बिजली के खंभे भी नहीं गड़े थे उससे दसियों साल पहले अमेरिका और यूरोप में विज्ञापन जगत एक बड़े मुनाफे का कारोबार होता था, तो चलिए अब इस फ्रिज की खासियत आपको बताते हैं. हालांकि यह एक सिंगल डोर फ्रिज है मगर इसके अंदर इतने खांचे हैं कि आज के जमाने में आपको फ्रिज के अंदर इतनी जगह मिलना किसी सपना जैसा होगा. हालांकि डबल डोर वाले लाखों के फ्रिज में भी शायद वो बात नहीं होगी जो इस धांसू फ्रिज में है. उसे 60 साल पहले भी पूरे धूम धड़ाके के साथ लॉन्च किया गया था. इसमें आज की ही तरह दरवाजों पर सामान रखने की जगह है मगर खास बात ये है कि दरवाजे पर कुछ शटर लगे हैं जिनसे सारा सामान ढका हुआ है. नीचे की तरफ सब्जियों को रखने के लिए बॉक्स जो लगभग आज के वेजिटेबल बॉक्स की तरह बाहर निकल आता है. उसमें करीने से सब्जियां रखी गई हैं. इस फ्रिज में आइस (Ice) यानी बर्फ निकालने की टेकनीक भी गजब है. इसकी आइस ट्रे को एक खांचे में डालकर उल्टा कर के खींचने से बर्फ एक डिब्बे में निकल आती है.

