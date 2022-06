ठीक से कूलिंग नहीं कर रहा है आपका AC? ये टिप्स एसी को बना देंगे नए जैसा!

How to Maximise AC Cooling in Summers: गर्मियों के इस मौसम में एसी (AC) का इस्तेमाल ज्यादातर घरों में हो रहा है. कई बार घरवालों की ये शिकायत रहती है कि देर तक एसी के चलने के बाद भी कूलिंग उतनी नहीं हो रही है और एसी ठीक से काम नहीं कर रहा है. अगर आप भी इस प्रॉब्लम से रिलेट कर पा रहे हैं और आपके साथ भी ऐसा होता है तो हमारे पास आपके लिए कुछ टिप्स हैं, जिनको फॉलो करके आप अपने एसी को नया जैसा बना सकते हैं यानी कमाल की कूलिंग पा सकते हैं..

AC के इस पार्ट को सबसे पहले करें चेक

अगर आप बहुत दिनों से ये नोटिस कर रहे हैं कि आपके घर का एसी ठीक से कूलिंग नहीं कर रहा है तो सबसे पहले एसी के कूलिंग कन्डेन्सर को चेक करें. एसी कई बार इसलिए ठीक से कूलिंग नहीं कर पाता है क्योंकि उसका कन्डेन्सर खराब होता है. ऐसा भी हो सकरा है कि आपके एसी का फिल्टर गंदा हो. ऐसे में, जरूरी है कि सर्विसिंग की जाए और एसी से सभी पार्ट्स को साफ रखा जाए.

ये भी है कूलिंग कम होने का प्रमुख कारण

एक और प्रमुख कारण, जिसकी वजह से आपके कमरे का एसी कम टेम्परेचर पर भी अच्छी कूलिंग नहीं कर पा रहा है, वो गैस की कमी है. दरअसल,गैस का एसी की कूलिंग से डायरेक्ट कनेक्शन है यानी अगर गैस प्रेशर में कमी होगी तो कूलिंग पर इसका सीधा असर पड़ेगा. इसलिए जरूरी है कि आप अपने एसी के गैस प्रेशर को समय-समय पर चेक करवा लें, खासकर कि तब जब आप कूलिंग में कमी महसूस कर रहे हों. आपको बता दें कि आमतौर पर एसी में 60-70 गैस प्रेशर होता है और इन्वर्टर एसी 130-140 तक के गैस प्रेशर के साथ सबसे अच्छा काम करता है.

इन छोटी बातों को फॉलो करके आप अपने एसी से कमाल की कूलिंग पा सकते हैं.