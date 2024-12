Airtel Down: एयरटेल हुआ ठप, यूजर्स नहीं लगा पा रहे कॉल्स; गुस्साए लोगों ने मचाया हड़कंप

Airtel के नेटवर्क में बड़ी समस्या आ गई है, जिससे हजारों यूजर्स प्रभावित हुए हैं. इस समस्या से Airtel के मोबाइल और ब्रॉडबैंड यूजर्स दोनों प्रभावित हुए हैं, क्योंकि वे कॉल नहीं कर पा रहे हैं और इंटरनेट भी नहीं चल रहा है. Downdetector के मुताबिक, आज सुबह करीब 10:30 बजे से नेटवर्क में गड़बड़ी की शिकायतें तेजी से बढ़ने लगीं. कई Airtel यूजर्स ने एक्सपर भी इस समस्या के बारे में बताया है. कई यूजर्स ने यह भी बताया कि उनके Airtel सिम वाले फोन में काफी देर तक 'No Network' दिख रहा था.

मोबाइल यूजर्स हुए प्रभावित

इस समस्या से सबसे ज्यादा मोबाइल इंटरनेट यूजर्स प्रभावित हुए, जिनकी शिकायतों में 40% हिस्सा था. लगभग इतने ही लोगों ने बताया कि Airtel की सेवाएं पूरी तरह से बंद हो गई थीं, जबकि 22% लोगों ने बताया कि उन्हें कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा था. यह समस्या कई शहरों में देखी गई, जिससे पता चलता है कि यह एक बड़ी समस्या है.

यूजर्स हुए परेशान

कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी जाहिर की. उन्होंने बताया कि कॉल ड्रॉप हो रहे थे, इंटरनेट की स्पीड बहुत धीमी हो गई थी और कई बार तो नेटवर्क ही गायब हो गया था. यहां एक्स पर कुछ यूजर्स ने जो पोस्ट किए हैं...

"Please don’t rely on Airtel Xstream Fiber. Every month, their service is down for 2-3 days, yet they still charge for those days."@Airtel_Presence #airtelxstreamfiber pic.twitter.com/lFmIIqJur7 — Subhi MK (@subhi_mk) December 26, 2024

Is airtel down in Ahmedabad? No one is getting network. — . (@vinit_2283) December 26, 2024

Hey @Airtel_Presence @airtelindia Entire network in the city seems down. Both Mobile & Xstream Fiber are down. Whats the expected time by when the issue will be fixed? — jaagare (@jaagare) December 26, 2024

एयरटेल की तरफ से नहीं आया कोई जवाब

इस समस्या की असली वजह अभी तक सामने नहीं आई है. Airtel ने अभी तक इस बात की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है कि आखिर नेटवर्क क्यों बंद हो गया.

दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है एयरटेल

Airtel भारत में बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी है. अक्टूबर 2024 तक, उनके 385.41 मिलियन ग्राहक थे, जो पूरे बाजार का 33.5% हिस्सा है. खास बात यह है कि साल 2024-25 की पहली तिमाही के अंत तक उनके 5G यूजर्स की संख्या 9 करोड़ तक पहुंच गई थी. इन आंकड़ों से पता चलता है कि इस तरह की समस्या से लाखों यूजर्स प्रभावित हो सकते हैं.