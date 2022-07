Apple फैन्स के लिए Good News! इस दिन शुरू हो रही MacBook Air M2 की सेल, ऐसे करें Pre-Order

Apple MacBook Air M2 Launch Date and Sale in India How to Pre Order: अगर आप ऐप्पल (Apple) प्रोडक्ट्स के फैन हैं और अपकमिंग प्रोडक्ट्स (Apple 2022 Upcoming Products) में से कुछ खरीदने का सोच रहे हैं तो आगे पढ़ें. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जून में आयोजित ईवेंट, WWDC 2022 के दौरान ऐप्पल ने अपना नया लैपटॉप, MacBook Air M2 लॉन्च कर दिया था. अगर आप इस लैपटॉप को खरीदना चाह रहे हैं तो हम आपको बता दें कि आधिकारिक तौर पर इसकी सेल कब शुरू होगी, इस बारे में खुलासा हो चुका है. आप MacBook Air M2 को प्री-ऑर्डर भी कर सकते हैं, आइए इस बारे में और जानते हैं..

इस दिन शुरू हो रही है MacBook Air M2 की सेल

आपको बता दें कि ऐप्पल (Apple) के इस लैपटॉप, MacBook Air M2 की सेल इसी महीने से भारत में शुरू की जा रही है. लेटेस्ट M2 चिप पर चलने वाला ये लैपटॉप 15 जुलाई से ऐप्पल इंडिया के ऑनलाइन स्टोर (Apple India Online Store) और ऐप्पल के आधिकारिक रीसेलर्स से खरीदा जा सकेगा. एक और जरूरी बात, आप चाहें तो MacBook Air M2 को प्री-ऑर्डर भी कर सकते हैं ताकि बाद में परेशानी न हो.

ऐसे करें Pre-Order

प्री-ऑर्डर के लिए आपको 8 जुलाई तक का इंतजार करना होगा क्योंकि इस दिन से ही लैपटॉप के प्री-ऑर्डर्स लिए जाएंगे. प्री-ऑर्डर की शुरुआत 8 जुलाई को शाम 5:30 बजे होगी. हम आपको यह सुझाव देंगे कि अगर आप इसे खरीदने का मन बना चुके हैं तो इसे प्री-ऑर्डर कर लें, उसमें आपको इसे घर लाने में काफी आसानी हो जाएगी.

MacBook Air M2 की कीमत

नया MacBook Air M2 1,19,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध किया जा रहा है. इसके बेस मॉडल में आपको 8GB RAM और 256GB स्टोरेज दिया जा रहा है. इस मॉडल में 8-कोर सीपीयू और एक 8-कोर जीपीयू शामिल है. इसे आप 24GB RAM और 2TB स्टोरेज तक अपग्रेड भी कर सकते हैं. इसके हाई-एंड मॉडल में 8-कोर सीपीयू और 10-कोर जीपीयू मिल रहा है.

MacBook Air M2 के फीचर्स

MacBook Air M2 की डिजाइन इस बार पिछले मॉडल से काफी अलग है. इसका फ्लैट फ्रेम MacBook Pro मॉडल्स जैसा है और इसके डिस्प्ले में ऊपर एक वाइड नॉच भी है. इसमें दिए M2 चिप का दावा है कि इसकी पर्फॉरमेंस 18 प्रतिशत ज्यादा तेज है और जीपीयू 35% ज्यादा पावरफुल है. इसमें आपको 13.6-इंच का लिक्विड-रेटिना डिस्प्ले, 500nits की पीक ब्राइटनेस और एक अपग्रेडेड 1080p का वेबकैम दिया जा रहा है.

इस लैपटॉप में दो यूएसबी टाइप-सी पोर्ट हैं और एक 3.5mm का हेडफोन जैक भी दिया जा रहा है. 8-कोर जीपीयू वेरिएंट 30W के चार्जर के साथ आएगा जबकि 10-कोर जे पीयू वेरिएंट में आपको 35W का यूएसबी टाइप-सी अडैप्टर दिया जा रहा है. इसे आप 67W के यूएसबी टाइप-सी फास्ट चार्जर में भी अपग्रेड कर सकते हैं. कंपनी का यह दावा है कि एक बार चार्ज करके इसे 18 घंटों तक इस्तेमाल किया जा सकता है.

