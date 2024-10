Apple के सीईओ Tim Cook ने Steve Jobs को कुछ इस अंदाज में किया याद, इंटरनेट पर कही ये बात

Steve Jobs Death Anniversay: Apple दुनिया की जानी-मानी टेक जाइंट कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका के कैलिफोर्निया में है. आज ऐप्पल जिस मुकाम पर है उसमें कंपनी के फाउंडर्स का बड़ा हाथ है. 5 अक्टूवर यानी शनिवार को ऐप्पल के को-फाउंडर Steve Jobs की डेथ एनिवर्सरी थी. इस मौके पर Apple के वर्तमान सीईओ Tim Cook ने उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी. स्टीव जॉब्स की याद में टिम कुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर एक पोस्ट किया और स्टीव जॉब्स के विजन के बारे में बात की.

Steve showed us that the future isn’t something you wait for—it’s something you build. His memory lives on in the hearts of innovators and dreamers everywhere at Apple and beyond twitter.com/p5USzlifCb

Tim Cook tim cook October 5, 2024