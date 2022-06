iPhone 14 के इस अहम फीचर के बारे में सामने आई जानकारी! खुशी से झूम उठे फैन्स

iPhone 14 Leaks and Details about Display before Launch 2022: ऐप्पल (Apple) हर साल अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन का एक अपडेटेड मॉडल लॉन्च करता है. इस साल भी, अभी से फैन्स iPhone 14 के लॉन्च का इंतजार कर रहे हैं. आधिकारिक तौर पर तो इस स्मार्टफोन के बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन लीक्स के जरिए काफी कुछ पता चल गया है. आइए जानते हैं कि iPhone 14 के बारे में अब कौनसी लेटेस्ट खबर सामने आई है..

लॉन्च होने जा रहा iPhone 14

जैसा कि हमने आपको अभी बताया, iPhone 14 के लॉन्च से जुड़ी कोई भी जानकारी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है, बस इतना पता है कि इस साल iPhone 14 लॉन्च होने वाला है. आपको बता दें कि हर साल ऐप्पल (Apple) अपना नया स्मार्टफोन सितंबर में लॉन्च करता है और इसलिए इस साल के लिए भी यही उम्मीद की जा रही है कि सितंबर, 2022 में iPhone 14 को लॉन्च कर दिया जाएगा. iPhone 14 के भी चार वेरिएंट्स iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro Max और iPhone 14 Pro होंगे.

iPhone 14 से जुड़ी लेटेस्ट खबर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ समय पहले ही सामने आए लेटेस्ट लीक में इस स्मार्टफोन सीरीज के डिस्प्ले के बारे में जानकारी सामने आई है. Omdia की नई मार्केट रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक ऐप्पल (Apple) iPhone 14 के मॉडल्स के डिस्प्ले के लिए, पहले की तरह, एलजी (LG), सैमसंग (Samsung) और बीओई (BOE) के साथ पार्टनर कर रहा है. iPhone 14 के चारों मॉडल्स में OLED डिस्प्ले के दो वेरिएंट्स दिए जाएंगे.

iPhone 14 लाइनअप का डिस्प्ले

आइए अब जानते हैं कि इस लाइनअप के अलग-अलग फोन्स में कौनसा डिस्प्ले दिया जा सकता है. रिपोर्ट्स के हिसाब से iPhone 14 और iPhone 14 Max में एलटीपीएस ओएलईडी (LTPS OLED) डिस्प्ले दिया जा सकता है जिसमें iPhone 14 का डिस्प्ले 6.1-इंच का होगा और iPhone 14 Max का डिस्प्ले 6.9-इंच का होगा. इन दोनों फोन्स के डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट काफी ज्यादा होने वाला है.

वहीं, iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max एलटीपीओ ओएलईडी (LTPO OLED) डिस्प्ले के साथ लॉन्च किये जा सकते हैं. आपको बता दें कि इन्हीं दो मॉडल्स में वेरिएबल रिफ्रेश रेट (VRR) फीचर और ऑल्वेज-ऑन डिस्प्ले फीचर भी दिया जा सकता है.

पहले आ चुकी रिपोर्ट्स की मानें तो iPhone 14 और iPhone 14 Max में वाइड-नॉच डिस्प्ले दिया जाएगा वहीं प्रो मॉडल्स पिल-शेप के नॉच के साथ आ सकते हैं. प्रो मॉडल्स की स्क्रीन का साइज भी बाकी दोनों मॉडल्स के मुकाबले बड़ा हो सकता है.