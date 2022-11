iPhone 14 Plus Review: बड़ी स्क्रीन, तगड़ी बैटरी और पकड़ने में हल्का; जानिए कैसा है 90 हजार रुपये वाला फोन

Apple iPhone 14 Plus Review: Apple ने हर बार की तरह इस साल iPhone 14 Series को लॉन्च किया. इस बार कंपनी ने Mini मॉडल की जगह Plus मॉडल पेश किया. iPhone 14 Plus में बड़ी स्क्रीन, तगड़ी बैटरी और स्टाइलिश डिजाइन के साथ आता है. फोन का साइज वैनिला मॉडल iPhone 14 से बड़ा है. मैं फोन को यूज कर रहा हूं. इसकी बैटरी वाकई काफी जबरदस्त है. बाकी आईफोन्स के मुकाबले इस फोन की बैटरी एक दिन से ज्यादा तक चल सकती है. आइए जानते हैं 90 हजार रुपये वाले iPhone 14 Plus के बारे में सबकुछ...

Apple iPhone 14 Plus Review: Design

Plus मॉडल को कंपनी ने 5 साल बाद फिर मार्केट में उतारा है. प्लस मॉडल मतलब बड़ी स्क्रीन वाला फोन. iPhone 14 की तरह, प्लस वेरिएंट एल्यूमीनियम और ग्लास से बना है, जिसका मतलब है कि प्रो मॉडल के साथ आपको कोई भी चमकदार स्टेनलेस स्टील नहीं मिलता है. एल्यूमीनियम और ग्लास के होने की वजह से यह काफी लाइट है. यानी बड़ा फोन होने के बावजूद इसका वजन काफी कम है. यह इसकी सबसे बेस्ट बात है.

Apple iPhone 14 Plus को मिडनाइट, स्टारलाइट, पर्पल, PRODUCT (Red) और बिल्कुल नए नीले रंग में पेश करता है. हमारी रिव्यू यूनिट पर्पल कलर में है जो निश्चित रूप से अधिकांश खरीदारों को पसंद आएगी क्योंकि यह बहुत अच्छा दिखता है. यह न ज्यादा चमकीला है और न आंखों को चुभता है. हाथ में पकड़ने पर भी प्रीमियम लुक देती है.

Apple iPhone 14 Plus Review: Display

डिस्प्ले की बात करे तो नॉच के साथ डिस्प्ले काफी प्यारा लग रहा है, इसमें 60HZ का रिफ्रेश रेट है, लेकिन 90hz का होता तो काफी अच्छा होता, लेकिन 60HZ में भी फोन सही है. आपको कोई परेशानी नहीं आएगी. iPhone 13 से भी कंपेरिजन करें तो यह काफी डीसेंट फील होता है. डिस्प्ले में रंग निखरकर आए. वीडियो चलाने पर भी हमें फ्लैगशिप वाले फोन की फीलिंग आई. कलर्स काफी शार्प और क्रिस्प नजर आ रहे थे. इसको टॉप तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है, डायनैमिक आईलैंड नहीं है, लेकिन प्राइज के हिसाब से शानदार है. इसमें A15 Bionic प्रोसेसर मिलता है.

Apple iPhone 14 Plus Review: Camera

कैमरे की बात करें तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह वैसा ही है जो iPhone 14 के वैनीला मॉडल और iPhone 13 में मिल रहा था. पीछे की तरफ 12MP का वाइड और अल्ट्रावाइड कैमरा मिल रहा है. सेल्फी के लिए 12MP का कैमरा मिलता है. iPhone 14 की तरह, iPhone 14 Plus लगातार अच्छी तस्वीरें देता है. इसमें कुछ हेडलाइन ग्रैबिंग फीचर्स की कमी हो सकती है लेकिन जब बैलेंस्ड इमेज क्लिक करने की बात आती है, तो iPhone 14 Plus वास्तव में एक अच्छा काम है. कैप्चर किए गए कलर नैचुरल दिखते हैं और इसमें पर्याप्त मात्रा में डिटेल्स हैं. चूंकि सेंसर का आकार थोड़ा बड़ा है, इसलिए पोट्रेट मोड में तस्वीरें काफी अच्छी आती हैं. इसकी तुलना iPhone 14 Pro से करना गलत होगा, क्योंकि उसमें बड़ा लेंस दिया जा रहा है.

Apple iPhone 14 Plus Review: Battery

iPhone 14 Plus में 4325mAh की बैटरी मिलती है. आईफोन में पहली बार इतनी बड़ी बैटरी मिल रही है. iPhone 14 Pro Max से 2mAh ज्यादा बैटरी मिली है. इसकी बैटरी वाकई काफी शानदार है. फोन तकरीबन दो घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा और नॉर्मल यूज पर एक दिन से ज्यादा चल सकता है. हेवी यूज पर भी फोन को दिनभर आराम से चला सकते हैं.

Apple iPhone 14 Plus Review: कम कीमत में बड़ी स्क्रीन वाला फोन

iPhone 14 Plus को तीन वैरिएंट में मार्केट में उतारा गया है, 128gb वेरिएंट की कीमत 90 हजार, 256gb वेरिएंट की कीमत 1 लाख और 512gb वेरिएंट की कीमत 1 लाख 20 हजार रुपये है. कीमत के हिसाब से फोन जबरदस्त है क्योंकि फोन में बड़ी स्क्रीन, बड़ी बैटरी और कई धमाकेदार फीचर्स मिल रहे हैं.

Apple iPhone 14 Plus Review: खरीदें या नहीं?

iPhone 14 Plus की कीमत iPhone 14 से ज्यादा और iPhone 14 Pro से कम है. 128GB वेरिएंट की कीमत 90 हजार रुपये है, इस कीमत में आपको तगड़ी बैटरी और बड़ा डिस्प्ले मिल जाएगा. अगर आप फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं और बजट लाख के आस-पास है तो आप इस फोन को खरीद सकते हैं. हमें फोन को रेटिंग देना हो तो हम 5 में से 4 स्टार देंगे.

iPhone 14 Plus Unboxing Video Watch Here

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर