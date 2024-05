Apple 'फैक्ट्री' के अंदर का Video! नए iPhone के साथ ऐसे-ऐसे सितम करते हैं Tim Cook

Apple अपने आइफोन की मजबूती को लेकर काफी गंभीर रहता है. इसीलिए लेटेस्ट iPhone 15 Pro मॉडल में कंपनी ने फोन को ज्यादा टिकाऊ बनाने के लिए टाइटेनियम बॉडी का इस्तेमाल किया है. हाल ही में यूट्यूबर MKBHD के साथ बातचीत में, कंपनी ने बताया कि वो कोई भी फोन लॉन्च करने से पहले कम से कम 10,000 आइफोन को अलग-अलग तरह के टेस्ट से गुजारती है. इन स्मार्टफोन्स को कई तरह की परिस्थितियों में काम करने के लिए बनाया जाता है, इसलिए इन्हें सख्त टिकाऊपन परीक्षणों से गुजरना पड़ता है. इन परीक्षणों में फोन को गिराया जाता है, खरोंचा और पानी में डुबोया जाता है.

हाल ही में, MKBHD ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में Apple के कुछ लैब्स में अपनी यात्रा के कुछ वीडियो शेयर किए. इस यात्रा के दौरान, कंपनी ने उन्हें दिखाया कि वे अपने iPhones की टिकाऊपन का परीक्षण कैसे करते हैं.

I recently got to visit some Apple labs where they durability test new iPhones before they come out, and learned a few things (THREAD)

