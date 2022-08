Asia Cup 2022: मोबाइल पर ऐसे Free में देखें Ind Vs Pak Live T20 Match, बस करना होगा यह छोटा सा काम

Asia Cup 2022, India Vs Pakistan: एशिया कप 2022 (Asia Cup 2022) में भारत बनाम पाकिस्तान (Ind Vs Pak T20) मुकाबला 28 अगस्त को दुबई में खेला जाना है. दोनों टीमों को क्वालीफायर टीम के साथ ग्रुप ए में रखा गया है. ग्रुप बी में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका हैं. टूर्नामेंट 27 अगस्त को शुरू होगा और पहला मुकाबला श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा और अगले दिन IND v PAK मैच है. आइए बताते हैं इसे कैसे आप मोबाइल पर फ्री में देख सकते हैं...

India Vs Pakistan Live Streaming: Where to watch

Asia Cup का प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा और Disney+Hotstar इवेंट के ऑनलाइन कवरेज को स्ट्रीम करेगा, यही नेटवर्क अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका जैसे अन्य उपमहाद्वीप क्षेत्रों में एशिया कप 2022 (Asia Cup 2022) को लाइव कवरेज प्रदान करेगा.

India Vs Pakistan Live Streaming: कैसे देखें Free में?

Jio यूजर्स क्या करें-

अगर आप जियो यूजर हैं तो आप एक प्लान को लेकर Disney+Hotstar को एक साल के लिए फ्री में ले सकते हैं. जियो 499 रुपये वाला प्रीपेड प्लान लाता है, जिसमें 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है और रोज 2जीबी डेटा ऑफर किया जाता है. इस प्लान के साथ Disney+Hotstar का भी सब्सक्रिप्शन मिलता है.

Airtel यूजर्स क्या करें-

अगर आप एयरटेल यूजर हैं तो 399 रुपये वाला प्लान चुन सकते हैं. इसमें 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है और रोज 2.5GB डेटा मिलता है. इस प्लान के साथ आपको तीन महीने का Disney+Hotstar का सब्सक्रिप्शन मिलेगा.

Vi यूजर्स क्या करें-

अगर आप Vi यूजर हैं तो 499 रुपये वाला प्लान बेस्ट है. इसमें भी 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है. रोज 2G डेटा दिया जाता है. साथ ही Disney+Hotstar का भी सब्सक्रिप्शन मिलता है. वो भी पूरे साल भर के लिए.

