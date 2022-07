Bed होगा मिनटों में बर्फ जैसा ठंडा, ये AC चिपचिपी गर्मी में देगा शिमला का मजा

How to make your bed area cool without using costly ac: गर्मियों के मौसम में सबसे मुश्किल समय होता है उमस का, जो बारिश होने के बाद शुरू हो जाता है. उमस के मौसम में घरों में इस्तेमाल होने वाले आम सीलिंग फैन और कूलर आपको गर्मी से राहत नहीं दे पाते हैं फिर चाहे ये कितनी भी स्पीड में क्यों ना चल रहे हों. इसके पीछे की वजह है मौसम में मौजूद जरूरत से ज्यादा नमी. इस मौसम से निपटने के लिए सबसे कारगर होता है एयर कंडीशनर, लेकिन कई बार कमरे में एयर कंडीशनर की पोजीशनिंग ठीक ना होने की वजह से आपके बेड एरिया तक कूलिंग नहीं पहुंच पाती है. ऐसे में आज हम लिए एक ख़ास तरह का एयर कंडीशनर लेकर आए हैं जो बेड को मिनटों में ठंडा कर देगा.

दरअसल मार्केट में तीन तरह के एयर कंडीशनर मिलते हैं जिनमें पहले विंडो एयर कंडीशनर होते हैं, दूसरे स्प्लिट एयर कंडीशनर और तीसरे होते हैं पोर्टेबल एयर कंडीशनर. आज हम आपके लिए पोर्टेबल एयर कंडीशनर का ही एक छोटा वर्जन लेकर आए हैं जो खास तौर से बेड एरिया की कूलिंग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

कौन सा है ये एयर कंडीशनर

जिस एयर कंडीशनर की हम बात कर रहे हैं वो असल में एक डबल बेड एयर कंडीशनर है जिसको आप किसी एक बेड को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ये एयर कंडीशनर सिर्फ उस बेड के चारों तरफ के एरिया को ही ठंडा करने का काम करता है और बेड पर लेटे या बैठे हुए लोगों को बराबर से ठंडक प्रदान करता है.

कैसे करता है काम

दरअसल ये बेड एयर कंडीशनर एक छोटे AC यूनिट, एक ट्राइपॉड स्टैंड और एक बेड कवर के साथ आता है, इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले बेड को चारो तरफ से कवर कर देना होता है और इसके बाद आपको एयर कंडीशनर यूनिट को ट्राइपॉड स्टैंड पर फिक्स करना होता है और एयर कंडीशनर चलाना होता है. इसका कवर किसी टेंट की तरह काम करता है और ठंडक को बेड एरिया में बना कर रखता है. इससे बेड पर बैठे या लेटे हुए शख्स को अच्छी-खासी कूलिंग मिलती है. अगर बात करें इसकी कीमत की तो ग्राहक इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से 15,000 रुपये से 20,000 रुपये के बीच खरीद सकते हैं.

