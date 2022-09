Airtel यूजर्स के लिए Good News! Free में मिल रहा है 5GB डेटा; बस करना होगा यहां पर क्लिक

Airtel Thanks App Offer: भारती एयरटेल (Bharti Airtel) अब अपने प्रीपेड ग्राहकों को 5GB मुफ्त डेटा दे रही है. यह डेटा यूजर्स को तभी दिया जाएगा, जब वे एयरटेल थैंक्स ऐप को इंस्टॉल और लॉग इन करेंगे. बता दें, एयरटेल थैंक्स (Airtel Thanks) एयरटेल का एक इकोसिस्टम एप्लिकेशन है जो यूजर्स को रिवॉर्ड्स का दावा करने, एयरटेल पेमेंट्स बैंक तक पहुंचने, अपने वर्तमान बिल का भुगतान करने, प्लान्स को बदलने और बहुत कुछ करने की अनुमति देता है. ध्यान दें कि 5GB डेटा यूजर्स को एकमुश्त तरीके से नहीं दिया जाएगा. इसके बजाय, इसे एयरटेल थैंक्स ऐप (Airtel Thanks App) पर प्रत्येक 1GB के पांच कूपन के रूप में जमा किया जाएगा.

Bharti Airtel 5GB Free Data Voucher offer

Airtel उन ग्राहकों को 5GB मुफ्त डेटा की पेशकश करेगा जो एयरटेल का नया प्रीपेड कनेक्शन खरीद रहे हैं. बस एक नया एयरटेल कनेक्शन प्राप्त करें, एयरटेल थैंक्स ऐप डाउनलोड करें, अपने एयरटेल नंबर पर रजिस्टर करें और लॉग इन करें. पोस्ट करें, बस ऐप के अंदर माई कूपन सेक्शन में जाएं और मुफ्त डेटा कूपन का क्लेम करें.

90 दिन में करना होगा दावा

एयरटेल ने कहा है कि प्रत्येक नया यूजर ऐप में नए नंबर के साथ लॉग-इन करने के बाद प्रत्येक 1GB की कंपनी से 5 कूपन प्राप्त करने के लिए पात्र होगा. यूजर्स को 90 दिनों के भीतर डेटा वाउचर का दावा करना होगा अन्यथा वे समाप्त हो जाएंगे. यह नए प्रीपेड ग्राहकों के लिए एयरटेल थैंक्स डाउनलोड ऑफर है.

रेफरल के मिलेंगे 100 रुपये

एयरटेल के यूजर हर सफल रेफरल पर 100 रुपये भी कमा सकते हैं. एयरटेल थैंक्स ऐप में जाकर यूजर्स अपने दोस्त को एयरटेल प्रीपेड सिम का रेफरल लिंक भेज सकते हैं. यदि यूजर का मित्र नया एयरटेल सिम खरीदने के लिए रेफरल लिंक पर क्लिक करता है, तो यूजर और मित्र दोनों को भारती एयरटेल से 100 रुपये मूल्य के डिस्काउंट कूपन मिलेंगे. एयरटेल थैंक्स ऐप से सर्विस खरीदते समय यह कूपन काम आएगा.

