BSNL ने यूजर्स को दिया दोहरा झटका! बढ़ाई इस Plan की कीमत, कम किए दो दूसरे Plans के Benefits

BSNL Price Hike and Benefits Slashed Know More: सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल (BSNL) पिछले कुछ दिनों से अपने यूजर्स को जोरदार झटके दे रही है. पहले ऐसा क्या हुआ है, ये हम आपको आगे बताएंगे; उससे पहले आप लेटेस्ट खबर सुनिए. बीएसएनएल ने अपने एक लोकप्रिय डेटा वाउचर प्लान (BSNL Data Voucher) की कीमत को बढ़ा दिया है लेकिन उसके बेनिफिट्स में कोई बदलाव नहीं किया है. इतना ही नहीं, इस टेलीकॉम ऑपरेटर ने दो दूसरे प्रीपेड प्लान्स के बेनिफिट्स को कम कर दिया है लेकिन उनके दाम उतने ही रखे हैं. आइए आगे जानते हैं कि हम किन प्लान्स की बात कर रहे हैं, इन बदलावों के बाद उनकी कीमत कितनी है और उनमें आपको फायदे क्या मिलेंगे..

BSNL ने बढ़ाई इस लोकप्रिय Plan की कीमत

सबसे पहले हम आपको उस डेटा वाउचर प्लान (BSNL Data Voucher) के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कीमत अचानक बीएसएनएल (BSNL) ने बढ़ा दी है लेकिन बेनिफिट्स में कोई बदलाव नहीं किया है. हम यहां बीएसएनएल के 1,498 रुपये वाले डेटा वाउचर प्लान की बात कर रहे हैं जिसमें एक डायरेक्ट हाइक देखा गया है. अब इस प्लान की कीमत को 17 रुपये से बढ़ाकर 1,515 रुपये कर दिया गया है.

1,515 रुपये वाला प्लान (जिसकी कीमत पहले 1,498 रुपये थी) के बेनिफिट्स में कोई अंतर नहीं देखा गया है. पहले की तरह, अब भी इस प्लान में आपको हर दिन के लिए 2GB डेटा दिया जा रहा है जिसके खत्म होने के बाद इसकी स्पीड 40Kbps हो जाएगी. इस प्लान की वैलिडिटी 365 दिनों की है.

BSNL के 999 रुपये वाले Plan के फायदों में किया गया कम

अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन से दो प्रीपेड प्लान्स हैं जिनके फायदों को बीएसएनएल (BSNL) ने कम कर दिया है. पहले बात करते हैं बीएसएनएल ने 999 रुपये वाले प्रीपेड प्लान की, जो पहले 240 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता था. इस प्लान की वैधता अब कम करके 200 दिन कर दी है यानी इस प्लान को इस्तेमाल करने का हर दिन का कॉस्ट 4.16 रुपये से बढ़कर 4.99 रुपये हो गया हो. इस प्लान में कोई एसएमएस या डेटा बेनिफिट्स तो नहीं हैं लेकिन इसमें आपको अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और दो महीनों के लिए फ्री PRBT (कॉलरट्यून सर्विस) दी जा रही है.

BSNL के एक और प्लान Benefits में हुआ बदलाव

999 रुपये वाले प्लान के अलावा, बीएसएनएल (BSNL) के 1,499 रुपये वाले प्लान के फायदों में भी कमी देखी जा सकती है. ये प्रीपेड प्लान एक एन्यूअल प्लान था जिसमें यूजर्स को 365 दिनों की वैधता दी जा रही थी. आपको बता दें कि अब इस प्लान की वैधता को 336 दिन कर दिया गया है जिसका मतलब हुआ कि इस प्लान को यूज करने का डेली कॉस्ट 4.10 रुपये से बढ़कर 4.46 रुपये हो गया है. ये प्लान अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, हर दिन के लिए 100 एसएमएस और कुल मिलाकर 24GB डेटा के साथ आता है.

इस तरह वैलिडिटी कम करके बीएसएनएल (BSNL) ने दोनों प्लान्स की कीमत को इन्डायरेक्टली बढ़ाया है. आपको बता दें कि इस खबर में हमने आपको जीतने भी बदलाव बताए हैं, उन्हें बीएसएनएल ने 1 जुलाई, 2022 से लागू कर दिया है. एक और बात बता दें, कुछ समय पहले बीएसएनएल ने तीन नए प्लान्स लॉन्च किये लेकिन किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो प्लान पहले के कुछ प्लान्स को बंद करने के बाद शुरू किए गए हैं और उनकी कीमत भी पिछले प्लान्स के बदले ज्यादा है.

