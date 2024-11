BSNL VoLTE service: Wi-Fi का इस्तेमाल करके कैसे करें HD Calls? ऐसे झट से करें Activate

भारत में Jio, Airtel और Vi बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं. लेकिन अब सरकारी कंपनी BSNL भी बहुत तेजी से बढ़ रही है. प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने जैसे ही प्लान्स को महंगे किए तो लोग बीएसएनएल की तरफ जाने लगे. BSNL पूरे देश में 4G नेटवर्क भी तेजी से बढ़ा रहा है. अब तक 50,000 से ज्यादा जगहों पर 4G नेटवर्क मिल रहा है.

BSNL VoLTE service

BSNL ने एक नई सुविधा शुरू की है. अब आप अपने BSNL नंबर से वाई-फाई का इस्तेमाल करके कॉल कर सकते हैं. इस सुविधा को VoLTE कहते हैं. आइए जानते हैं इस सर्विस के बारे में...

कैसे करें एक्टिवेट?

अगर आपके पास BSNL का 4G सिम है, तो आप इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं. HD कॉलिंग से आपकी कॉल की आवाज़ बहुत साफ होगी. अपने BSNL के 4G या 5G सिम से 53733 नंबर पर एक मैसेज करें और उसमें सिर्फ "ACTVOLTE" लिखें. इतना करने से आपकी VoLTE सर्विस चालू हो जाएगी.

फ्री में ले सकते हैं 4जी या 5जी सिम

ये नई सुविधा सिर्फ BSNL के 4G और 5G सिम कार्ड के साथ काम करती है. अगर आपके पास अभी भी पुराना 2G या 3G सिम है, तो आप इसे अपने नजदीकी BSNL के कस्टमर सर्विस सेंटर पर जाकर 4G या 5G सिम से बदल सकते हैं. ये सर्विस बिल्कुल फ्री है.

Switch to the speed of the future with BSNL!

Upgrade your 2G/3G SIM to 4G today and get your 4G SIM absolutely FREE.

Visit your nearest BSNL Customer Service Center now!

Don’t miss out on blazing-fast connectivity. #BSNL4G #UpgradeNow #StayConnected pic.twitter.com/ChLB0LC9YO

— BSNL India (@BSNLCorporate) November 27, 2024