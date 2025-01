स्कैमर्स ने निकाला फ्रॉड करने का नया तरीका, मोबाइल टावर ने नाम पर कर रहे स्कैम, BSNL ने जारी की चेतावनी

Fake Website: आज के समय में ऑनलाइन फ्रॉड के कई मामले सामने आ रहे हैं. स्कैमर्स आए दिन नए-नए तरीकों से लोगों के साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं. अब स्कैमर्स ने लोगों के साथ फ्रॉड करने का एक नया तरीका निकाला है. स्कैमर्स लोगों के साथ बीएसएनएल टावर के नाम पर स्कैम कर रहे हैं. सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने इसके बारे में चेतावनी भी जारी की है. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं.

BSNL ने जारी की चेतावनी

बीएसएनएल ने अपने यूजर्स के लिए एक चेतावनी जारी की है. इसमें यूजर्स को मोबाइल टावर लगवाने के नाम पर चल रही फर्जी योजनाओं के बारे में बताया गया है. कई लोग अपनी संपत्ति पर मोबाइल टावर लगवाना पसंद करते हैं. इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोगों को अच्छी-खासी कमाई होती है. कंपनी लोगों को उनकी संपत्ति पर मोबाइल टावर लगवाने पर हर महीने पैसे देती हैं. स्कैमर्स इसी का फायदा उठाकर लोगों के साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर आप भी अपनी संपत्ति पर मोबाइल टावर लगवाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में जरूर जानना चाहिए.

फर्जी वेबसाइट

bsnltowersite.in नाम की एक वेबसाइट है. इसके नाम और होमपेज को देखने से ऐसा लग सकता है कि यह बीएसएनएल की वेबसाइट है. लेकिन, ऐसा नहीं है. यह वेबसाइट मोबाइल टावर लगवाने से संबंधित है. हालांकि, बीएसएनएल कंपनी ने यह स्पष्ट किया है कि यह फर्जी वेबसाइट है. साथ ही बीएसएनएल ने यूजर्स से सावधान रहने की अपील की है.

Fake Website Alert

This website is FAKE and NOT associated with BSNL

Please be cautious because https://t.co/k2LMYKsFcu does not belong to BSNL

Stay safe online and always verify official sources. Remember, your security is our priority BSNLIndia twitter.com/VQwmIL6KPX

BSNL India BSNLCorporate January 4 2025