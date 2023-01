आपके Call को सामने वाला रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा? इस Trick से आसानी से चल जाएगा पता

How To Know If Someone Is Recording Your Call: कॉल रिकॉर्डिंग (Call Recording) कई देशों में गैर-कानूनी है. इसको ध्यान में रखते हुए गूगल ने थर्ड पार्टी ऐप्स (Third Party Apps) को बंद कर दिया है. यानी कॉल रिकॉर्डिंग के लिए कोई भी अब थर्ड पार्टी ऐप्स की मदद नहीं ले सकता है. कई एंड्रॉइड फोन्स में इन बिल्ट कॉल रिकॉर्डिंग फीचर आता है. लेकिन उसमें सामने वाले को कॉल पिक करते ही मैसेज दे दिया जाता है कि आपके कॉल को रिकॉर्ड किया जा रहा है. लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला आपकी कॉल रिकॉर्ड कर रहा है और आपको पता भी नहीं चलता है. लेकिन पहचान करना काफी आसान है. आप पता कर सकते हैं कि कौन आपकी कॉल को रिकॉर्ड कर रहा है.

नए फोन्स में सुनाई दती है अनाउंसमेंट

आपके कॉल को रिकॉर्ड किया जा रहा है या नहीं. इसका पता करना इतना भी मुश्किल नहीं है. नए स्मार्टफोन्स में तो अनाउंसमेंट हो जाती है कि कॉल को रिकॉर्ड किया जा रहा है. लेकिन पुराने फोन्स में अनाउंसमेंट सुनाई नहीं देती है. इस स्थिति में दूसरे तरीके से पता किया जा सकता है.

आती है बीप की आवाज

जब आप कॉल पर बात कर रहे होते हैं तो कॉल को गौर से सुनें. अगर बीप की आवाज आ रही है तो आपके कॉल को रिकॉर्ड किया जा रहा है. कॉल रिसीव करते ही बीप की आवाज लंबे समय तक आती है तो समझ जाइए कि आपक कॉल को सामने वाला रिकॉर्ड कर रहा है.

