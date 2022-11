Dizo ने लॉन्च की स्टाइलिश डिजाइन वाली Calling Smartwatch, कूट-कूटकर भरे हैं फीचर्स; कीमत भी कम

Realme Techlife ब्रांड Dizo ने ग्लोबल मार्केट में Dizo Watch R Talk Go नाम से एक नई स्मार्टवॉच लॉन्च की है. सामान्य लॉन्च के विपरीत, अलीएक्सप्रेस स्टोर के माध्यम से नई स्मार्टवॉच की घोषणा की गई है. Watch R Talk Go में बड़ी स्क्रीन, तगड़ी बैटरी और स्टाइलिश डिजाइन है. वॉच की कीमत भी काफी कम है. आइए जानते हैं DIZO Watch R Talk Go की कीमत, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स...

DIZO Watch R Talk Go Specifications

DIZO का दावा है कि वॉच आर टॉक गो में 1.39-इंच का डिस्प्ले 360 x 360-पिक्सेल रिजॉल्यूशन और 550nits ब्राइटनेस के साथ है. स्मार्टवॉच का डिजाइन सैमसंग गैलेक्सी वॉच जैसा दिखता है और इसमें साइड में दो बटन हैं. घड़ी का रिम एल्यूमीनियम से बना है, जबकि डिस्प्ले 7H कठोरता टेम्पर्ड ग्लास द्वारा सुरक्षित है.

DIZO Watch R Talk Go Features

DIZO Watch R Talk Go कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.2 का उपयोग करता है और ब्लूटूथ कॉलिंग सुविधा प्रदान करता है जिससे यूजर अपनी स्मार्टवॉच से कॉल का जवाब देने और कॉल करने, म्यूट करने और कॉल अस्वीकार करने में सक्षम होते हैं, यह दौड़ना, साइकिल चलाना, लंबी पैदल यात्रा, तैराकी आदि सहित 110+ खेल मोड प्रदान करता है. दुर्भाग्य से वॉच में इन-बिल्ट जीपीएस का अभाव है, जिसका अर्थ है कि यूजर्स को इन गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए अपने स्मार्टफोन के जीपीएस पर निर्भर रहने की आवश्यकता होगी.

स्मार्टवॉच में शामिल स्वास्थ्य सुविधाओं में रीयल-टाइम हार्ट रेट और SpO2 मॉनिटरिंग, मूड, स्ट्रेस और थकान मॉनिटरिंग, स्लीप ट्रैकिंग, स्टेप्स और कैलोरी ट्रैकिंग, मेंस्ट्रुअल ट्रैकिंग आदि शामिल हैं.

DIZO Watch R Talk Go Price In India

कंपनी का दावा है कि Watch R Talk Go सामान्य उपयोग के साथ 10 दिनों तक और ब्लूटूथ कॉलिंग सुविधा के साथ 9 दिनों तक चल सकता है. इसे फुल चार्ज होने में 2 घंटे का समय लगता है. स्मार्टवॉच क्लासिक ब्लैक, थंडर ब्लू और सिल्वर व्हाइट कलरवे में उपलब्ध है और ब्रांड के आधिकारिक अलीएक्सप्रेस स्टोर पर यूएस $ 59.99 (करीब 4,500 रुपये) में लिस्टेड है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर