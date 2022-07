Camera Tips: नॉर्मल स्मार्टफोन खींचेगा सुपर से ऊपर फोटो, ये कैमरा टिप्स आएंगे बड़े काम

Click Best Photos with Old Smartphone: स्मार्टफोन से फोटोज तकरीबन हर कोई क्लिक करता है लेकिन कुछ लोग ज्यादा पिक्चर्स क्लिक करना पसंद करते हैं. दरअसल स्मार्टफोन से फोटो क्लिक करने के लिए कैमरा अच्छा होना चाहिए नहीं तो इनकी क्वॉलिटी काफी खराब हो जाती है. अगर आप भी अपने पुराने स्मार्टफोन कैमरे से दमदार फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आज हम आपको इसका तरीका बताने जा रहे हैं.

कैमरा लेंस

मार्केट में कई तरह के स्मार्टफोन कैमरा लेंस मौजूद हैं जिन्हें आप आसानी से खरीद सकते हैं, इनकी कीमत 200 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक जाती है और इनसे आपके स्मार्टफोन कैमरे की पावर भी बढ़ जाती है, आप अच्छी तरह से जूम कर सकते हैं. इतना ही नहीं इन लेंसेज के साथ आपको कई ऑप्शन मिलते हैं इनमें वाइड ऐंगल लेंस, फिश आई लेंस और कई अन्य तरह के लेंस ऑप्शन शामिल हैं. एक बार आपने इनसे फोटोग्राफी करनी शुरू कर दी तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

फोटोग्राफी टिप्स

अगर आपको फोटोग्राफी के बारे में नॉलेज हो जाए तब भी आप अच्छी-फोटोग्राफी कर सकते हैं, दरअसल आपको लाइटिंग, फ्रेम, कैमरा ऐंगल समेत कई बारीकियों के बारे में सीखना पड़ता है. एक बार आपको ये सारी बातें पता चल जाएं तो आप भी नॉर्मल स्मार्टफोन कैमरे से दमदार फोटो क्लिक कर सकते हैं. हालांकि आप ये टिप्स सीखकर फोटो में ज्यादा फर्क नहीं ला सकते हैं लेकिन इसमें एक अंतर देखने को मिल जाएगा.

अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हैं तो फोटोग्राफी को बेहतर बना सकते हैं. इससे क्वॉलिटी काफी बेहतर हो जाएगी. हालांकि आप अगर प्रोफेशनल लेवल पर फोटोग्राफी करने का मन बना रहे हैं तो आपको स्मार्टफोन ही बदलना पड़ेगा और तब जाकर आप अपनी मन पसंद क्वॉलिटी में पिक्स ले सकते हैं. यूजर्स इन टिप्स को फॉलो करके ही काम चलाते हैं और ये काफी ज्यादा इफेक्टिव भी है और इसमें पैसे भी कम खर्च होते हैं.