DIZO ला रही स्टाइलिश डिजाइन वाली Smartwatch! बिना जेब से फोन निकाले होगी कॉल पर बात; जानिए फीचर्स

भारत में DIZO Watch R Talk लॉन्च की तारीख की घोषणा कर दी गई है. Realme TechLife ब्रांड 7 सितंबर को दोपहर 12 बजे देश में स्मार्टवॉच की शुरुआत करेगा. Watch R Talk के साथ, Dizo Watch D Talk भी लॉन्च करेगा. DIZO Watch R Talk और Watch D Talk आर और वॉच डी के उत्तराधिकारी के रूप में आएगी, जो इस साल की शुरुआत में भारत में शुरू हुई थी. आइए जानते हैं DIZO Watch R Talk और Watch D Talk के फीचर्स...

Our first two smartwatches with a calling feature.#DIZO #BeDifferent pic.twitter.com/1JmHoXn4iW

— Abhilash Panda (@panda_abhilash) August 28, 2022