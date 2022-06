तपती गर्मी में बेफिक्र होकर चलाएं AC, इस Trick से 95% तक कम हो जाएगा बिजली का Bill!

Tip for Savings on Electricity Bills in India during Summers: इस साल हर दिन तापमान नए रिकार्ड कायम कर रहा है. गर्मी का यह मौसम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसे में दिनभर कूलर और एसी की जरूरत पड़ रही है. कूलर और एसी वैसे तो काफी आरामदायक होते हैं लेकिन महीने के अंत में इनको चलाने की वजह से बढ़ा हुआ बिजली का बिल परेशान कर देता है. आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक (Trick) के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप अपने महीने के बिजली के बिल को 95% तक कम कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे..

इस्तेमाल करें ये शानदार डिवाइस

ये तो लगभग सभी लोगों को पता होगा कि बिजली की बचत करने और बिजली के बिल को कम करने में सोलर पैनल (Solar Panel) काफी काम आते हैं. लेकिन इन्हें लगाने के लिए एक छत का होना बहुत जरूरी है जो आमतौर पर फ्लैट में रहने वाले लोगों के पास अलग से नहीं होती है. ऐसे में, सोलर पैनल की जगह आप 'सोलर बिस्किट' (Solar Biscuits) को इंस्टॉल करा सकते हैं. ये काफी सस्ते हैं, इनका उपयोग आसान है और ये बहुत बिजली बचाते हैं.

कैसे काम करते हैं ये 'Solar Biscuit'

अगर आप सोच रहे हैं कि ये सोलर बिस्किट (Solar Biscuit) आखिर होते क्या हैं तो हम आपको बता दें कि ये दरअसल एक सोलर प्लांट के हिस्से का एक यूनिट होता है, जिसका इस्तेमाल करने के लिए आपको इसे रिसर्व करना होता है. फिर, जब कोई एक व्यक्ति या एक ग्रुप उन सोलर बिस्किट से बिजली का उपयोग करता है, तो आपको रिटर्न (क्रेडिट) मिलता है. ये एक नए तरीका का ग्रीन इनवेस्टमेंट है, जिससे कार्बन एमिशन भी काफी कम हो जाएंगे.

बिजली का बिल हो जाएगा 95% तक कम!

इसको इस्तेमाल करके आप अपने बिजली के बिल को 95% तक कम कर सकते हैं. आपको बता दें कि एक सोलर बिस्किट 10W की क्षमता के साथ आता है और इसकी कीमत 600 रुपये है. इसमें इन्वेस्ट करके आपको जो क्रेडिट मिलते हैं, उनकी मदद से बिजली बिल में कमी आती है. सोलर बिस्किट कंपनी SundayGrids के संस्थापक मैथ्यू का यह कहना है कि अगर आपके महीने के बिजली के बिल की कीमत 6 हजार रुपये है, तो आप उसको कम करके 300 रुपये (लगभग 95 प्रतिशत) तक लेकर आ सकते हैं. ये उस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने बिस्किट खरीदते हैं.