बिजली का बिल अब नहीं देगा टेंशन! मीटर के पास फिट करें ये डिवाइस; बचेंगे हजारों रुपये

How to save on Electricity Bill using Electricity Saver Device: गर्मी हो या सर्दी, बिजली के बिल (Electricity Bill) की चिंता हर किसी को सताती है. गर्मियों में ऐसी और सर्दियों में हीटर बिजली के बिल की कीमत को बढ़ा देते हैं. अगर आप भी बढ़ते बिजली के बिल से परेशान हैं तो हमारे पास आपकी चिंता का इलाज है. हम आपको जिस ट्रिक के बारे में बता रहे हैं, उसको इस्तेमाल करके आप बिजली के बिल पर हजारों रुपये बचा सकते हैं और इसके लिए आपको ऐसी आदि का यूज भी कम नहीं करना पड़ेगा. हम आपको एक ऐसी डिवाइस (Electricity Saver Device) के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी मीटर (Electricity Meter) के बगल में फिट कर देते हैं, तो आपके बिजली के बिल की कीमत नहीं बढ़ेगी. हम आपको इस डिवाइस के लिए पांच ऑप्शन्स दे रहे हैं, जिनमें से आप कोई भी चुन सकते हैं..

Maxx Power Saver Turbo Electricity Saving Device

ये टर्बो पावर सेवर एक जबरदस्त प्रोडक्ट है और इसको इस्तेमाल करने से आपके बिजली के बिल में 40% की कमी देखी जा सकती है. ये बहुत बड़ा नहीं है और देखने में भी ठीक लगता है. आसानी इसे इस्तेमाल होने वाले इस डिवाइस को आप अपने घर के मेन एमसीबी बॉक्स के पास प्लग-इन कर सकते हैं और बिजली के बिल पर इसका असर खुद देख सकते हैं. इसे अमेजन (Amazon) पर 1,999 रुपये की कीमत पर लिस्ट किया गया है लेकिन 83% के डिस्काउंट के बाद इसे आप केवल 349 रुपये में घर लेकर जा सकते हैं.

Wellberg Power Saver New Updated Electricity Saving Device

Wellberg Power Saver New Updated Electricity Saving Device भी एक इलेक्ट्रिसिटी सेवर डिवाइस है जिसे आप 500 रुपये से कम में खरीद सकते हैं. काफी स्टाइलिश दिखने वाले इस डिवाइस को बेहद आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है; इससे बिजली का खर्चा तो कम होगा ही, साथ ही, तमाम इलेट्रॉनिक डिवाइसेज पर वोल्टेज फ्लक्चुएशन से होने वाले नुकसान को भी बचा सकता है. इस अच्छी क्वॉलिटी वाले डिवाइस को अमेजन पर 999 रुपये की जगह 499 रुपये में बेचा जा रहा है.

HATIMI'S Original Intelligent Electricity/Power/Energy Saver Device

इस मिनी इलेक्ट्रिसिटी सेवर डिवाइस 599 रुपये में अमेजन से खरीदा जा सकता है जबकि इसकी असली कीमत 1,699 रुपये है. आपको बता दें कि HATIMI'S Original Intelligent Electricity/Power/Energy Saver Device 90V-250V यूनिट के साथ आता है और इसे इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है. अपने बिजली के बिल की कीमत को कम करने के लिए आप इस डिवाइस को अपने घर के मेन बिजली बोर्ड के बगल में प्लग कर सकते हैं और ये बिजली की खपत को कम कर देगा.

Photo Credit: Amazon

MD Proelectra (MDP08) Electricity Saving Device

एक और ऑप्शन है, जिसको आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं और बिजली के बिल पर इसका सीधा असर देख सकते हैं. हम यहां MD Proelectra (MDP08) Electricity Saving Device की बात कर रहे हैं जो बिजली की खपत को कंट्रोल करने के साथ-साथ घर के तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज को कम या ज्यादा वोल्टेज से होने वाले नुकसान से भी बचाकर रखेगा. इसको घर के साथ-साथ कमर्शियली भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसकी कीमत 2200 रुपये है लेकिन इसे अमेजन से 799 रुपये में लिया जा सकता है.

Aerolite Electrical Solution

जैसा कि हमने आप से शुरू में कहा था, हम आपको पांच बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी सेवर डिवाइसेज के ऑप्शन्स के बारे में बताएंगे और अब हम आपने आखिरी ऑप्शन पर आ गए हैं. अब हम 1790 रुपये के Aerolite Electrical Solution की बात कर रहे हैं जो फिलहाल डिस्काउंट के बाद 989 रुपये में बिक रहा है. करंट और वोल्टेज को नियमित और बैलेन्स करने वाला ये इलेक्ट्रिसिटी सेवर डिवाइस किसी भी बोर्ड में प्लग-इन किया जा सकता है और इससे बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज की लाइफ भी बढ़ती है.

