Elon Musk ने गलती से बदला अपना Twitter Name, Mr. Tweet लिखने के बाद बोले- कैसे सही होगा

Elon Musk ने अपना नाम बदल डाला है. सुनकर आपको भी विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह सच है. उन्होंने अपने ट्विटर नेम को बदल दिया है. लेकिन गलती से. एलन मस्क ने अपने ट्विटर नेम को बदलकर मिस्टर ट्वीट (Mr. Tweet) कर दिया. ऐसा उन्होंने मजाक के तौर पर किया. दरअसल एलन मस्क पर मुकदमा करने वाले शेयरधारकों के एक ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने सोमवार को मस्क की गवाही में तनावपूर्ण क्षण के दौरान गलती से उन्हें "मिस्टर ट्वीट" कह दिया. उसके बाद मस्क ने मजाक में कहा कि यह शायद एक सटीक विवरण था.

ट्वीट कर दी जानकारी

उसके बाद उन्होंने ट्विटर पर अपना नाम बदलकर मिस्टर ट्वीट कर दिया. उनको लग रहा था कि कुछ देर में वो बदल वापिस एलन मस्क कर देंगे. लेकिन ट्विटर ने ऐसा करने नहीं दिया. ट्विटर के बॉस एलन मस्क ने ट्वीट किया, 'मैंने अपना नाम बदलकर मिस्टर ट्वीट कर लिया. लेकिन ट्विटर मुझे बदलने नहीं दे रहा है.' ट्वीट में उन्होंने हंसी वाले इमोजी शेयर किए.

Changed my name to Mr. Tweet, now Twitter won’t let me change it back

— Mr. Tweet (@elonmusk) January 25, 2023