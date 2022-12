Elon Musk Twitter: ट्विटर के वेरिफाइड अकाउंट्स का बदला रंग, एलन मस्क ने लॉन्च किए ये 3 कलर; आप भी चेक कर लें अपना स्टेटस

Elon Musk Launched Twitter Account Verification Program: ट्विटर की लंबे समय से प्रतीक्षित अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोग्राम सोमवार देर शाम आखिरकार लॉन्च कर दिया गया. अभी तक वेरिफाई होने वाले सभी अकाउंट्स को ब्लू टिक दिया जाता था लेकिन अब उनमें से काफी अकाउंट्स के गोल्डन टिक दिया गया है. पिछले महीने ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने देरी के लिए खेद व्यक्त करते हुए घोषणा की थी कि वे अगले शुक्रवार तक नया वेरिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च कर देंगे. हालांकि वे इस समय सीमा में भी चूक गए और इस प्रोग्राम को सोमवार देर शाम लॉन्च किया जा सका.

अब 3 रंगों में वेरिफाई होंगे ट्विटर अकाउंट्स

एलन मस्क (Elon Musk) ने कहा, 'कंपनियों के लिए 'गोल्डन टिक' दिया जाएगा, जबकि सरकारी संस्थानों को 'ग्रे टिक' मिलेगा. वहीं व्यक्तिगत श्रेणी के लिए पहले की तरह 'ब्लू टिक' दिया जाता रहेगा. नई ऑटोमेटिक व्यवस्था बनने तक इन सभी अकाउंट्स को फिलहाल मैन्युअली प्रमाणित (Twitter Account Verification Program) किया जाएगा.'

पेड वेरिफिकेशन पर फिलहाल फैसला नहीं

द वर्ज की एक रिपोर्ट के अनुसार, माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर 'ट्विटर ब्लू' सब्सक्रिप्शन कंपनी के सुरक्षा कर्मचारियों की चेतावनी के बावजूद शुरू किया गया है. इससे पहले एलन मस्क ने 7.99 USD यानी 1600 रुपये हर महीने देकर अपना ट्विटर अकाउंट वेरिफाई करवाने की स्कीम शुरू की थी.

