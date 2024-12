Elon Musk का Wikipedia को गजब Offer! देना चाहते हैं 8539 करोड़ रुपये; रखी है ये शर्त

टेस्ला के सीईओ और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, एलन मस्क ने पिछले साल विकिपीडिया का नाम बदलकर "डिकिपीडिया" करने के लिए 1 बिलियन डॉलर (लगभग 8539 करोड़ रुपये) देने का अनोखा ऑफर देकर सुर्खियां बटोरी थीं. दिलचस्प बात यह है कि यह प्रस्ताव अभी भी टेबल पर है, जैसा कि खुद मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट के जवाब में पुष्टि की है.

अभी भी वैलिड है ऑफर

डॉग डिजाइनर" नाम के एक यूजर को अक्सर एलन मस्क रिप्लाई करते हैं. उन्होंने एक पोस्ट डालकर लोगों को याद दिलाया कि टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने एक बार विकिपीडिया को खरीदने का ऑफर दिया था. मस्क ने इस पोस्ट का जवाब देते हुए कहा कि उनका 'ऑफर अभी भी वैलिड है.'

डॉग डिजाइनर नाम के एक शख्स ने लिखा, 'एलोन मस्क ने एक बार विकिपीडिया को 1 अरब डॉलर देने का ऑफर दिया था, अगर वे अपना नाम बदलकर 'डिकिपीडिया' कर लेते.

साल 2023 में, मस्क ने एक्स पर विकिपीडिया की आलोचना की थी. उन्होंने विकिमीडिया फाउंडेशन द्वारा शेयर किए गए कंटेंट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा था, 'क्या आपने कभी सोचा है कि विकिमीडिया फाउंडेशन इतना पैसा क्यों मांगता है? विकिपीडिया चलाने के लिए तो इतने पैसे की जरूरत नहीं है. आप पूरी विकिपीडिया को अपने फोन में ही रख सकते हैं! तो, ये पैसा कहां जाता है? हम सभी जानना चाहते हैं..'

Have you ever wondered why the Wikimedia Foundation wants so much money?

It certainly isn’t needed to operate Wikipedia. You can literally fit a copy of the entire text on your phone!

So, what’s the money for? Inquiring minds want to know …

— Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2023