Faceook और Instagram हुए डाउन, लोगों ने X पर इस तरह निकाली भड़ास

Facebook and Instagram Outage: आज के समय में ज्यादातर लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं. इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल लोग दुनियाभर में लोगों से कनेक्ट करने करने के लिए करते हैं. आज सुबह करीब 6.25 बजे (15 मई) को फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों सोशल मीडिया अचानक बंद हो गए थे. लेकिन अब धीरे-धीरे काम कर रहे हैं. ये जानकारी एक वेबसाइट Downdetector से मिली है जो बताती है कि कब कौन सी साइट बंद होती है. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.

इन लोगों को हुई समस्या

Downdetector के मुताबिक 18,000 से ज्यादा लोगों ने बताया कि उन्हें इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रही थी. इनमें से 59% लोगों को ऐप को खोलने में दिक्कत आई, 34% को सर्वर से कनेक्ट होने में दिक्कत हुई और 7% लोगों को लॉग इन करने में परेशानी हुई. कई यूजर्स ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (जिस पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर इस बारे में अपना रिएक्शन दिया है.

everyone running to twitter to make sure #instagramdown pic.twitter.com/9jvf1kf5x1

me outside of instagram headquarters to see wtf is wrong with their servers and why instagram is down #instagramdown pic.twitter.com/yJ6MNe9SxX

— lily IS SEEING TXT AND ITZY (HU3N1NGS) May 15, 2024