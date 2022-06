Gmail यूजर्स की बल्ले-बल्ले! अब बिना इंटरनेट के भेजें Email; बस फॉलो करें ये 5 Steps

How to Send Mails on Gmail without Internet Follow Steps: ऐप्स और इंटरनेट के इस दौर में किसी भी ऐप को यूज करने के लिए आमतौर पर अपनी मेल आईडी से लॉग-इन करना होता है और इसलिए ऐसे कम ही लोग होंगे जिनका ईमेल अकाउंट नहीं होगा. ज्यादातर लोग गूगल की मेलिंग सर्विस, जीमेल (Gmail) का इस्तेमाल करते हैं. जीमेल पर मेल भेजने और रिसीव करने के लिए इंटरनेट की जरूरत तो पड़ती ही है. आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप बिना इंटरनेट के भी जीमेल पर मेल भेज सकेंगे. आइए इस ट्रिक के बारे में जानते हैं..

बिना इंटरनेट के चलाएं Gmail!

जीमेल (Gmail) का इस्तेमाल तो कई लोग करते हैं लेकिन ज्यादा लोगों को ये नहीं पता है कि आप बिना इंटरनेट के भी मेल्स को भेज और रिसीव कर सकते हैं. हम यहां जीमेल के ऑफलाइन (Gmail Offline) मोड के बारे में बात कर रहे हैं जिससे आप जीमेल पर बिना इंटरनेट के मेल्स पढ़ सकते हैं, उनका जवाब दे सकते हैं और मेल्स सर्च भी कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि ऐसा कैसे किया जा सकता है.

फॉलो करें ये पांच स्टेप्स

Step 1: जीमेल ऑफलाइन (Gmail Offline) का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर गूगल क्रोम (Google Chrome) डाउनलोड करना होगा. आपको बता दें कि जीमेल ऑफलाइन को केवल एक क्रोम ब्राउजर विंडो में इस्तेमाल किया जा सकता है, आप इन्कॉग्निटो मोड में इस फीचर को यूज नहीं कर सकते हैं.

Step 2: अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पर क्रोम विंडो खोलने के बाद आपको जीमेल ऑफलाइन सेटिंग्स में जाना होगा या फिर 'https://mail.google.com/mail/u/0/#settings/offline' लिंक पर क्लिक करना होगा.

Step 3: इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी. इस विंडो में एक ऑप्शन होगा, 'एनेबल ऑफलाइन मेल'. आपको अब इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

Step 4: अब आपको अपने हिसाब से सेटिंग्स को बदलना या यूं कहें, कस्टमाइज करना होगा. यहां आप चुन सकते हैं कि आपको कितने दिनों के मेल्स को सिंक करना है जिससे उन दिनों के मेल्स आपको ऑफलाइन मोड में भी मिल जाएं.

Step 5: इस तरह आप इस प्रोसेस के फाइनल स्टेप पर पहुंच गए हैं. अब आपको केवल 'सेव चेंजेज' के ऑप्शन को ढूंढना है और फिर उसपर क्लिक करना है.

इस तरह आप अपने जीमेल ऑफलाइन मोड को एक्टिवेट कर लेंगे और आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे.