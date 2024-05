Google App में लिंक कॉपी करने की झंझट खत्म, अब मिलेगा 'Share' बटन

Google Apps: पहले जब आप गूगल ऐप में कोई सर्च करते थे और किसी वेबसाइट का लिंक शेयर करना चाहते थे तो आपको पहले उस लिंक को खोलना पड़ता था, फिर URL कॉपी करना पड़ता था और फिर जाकर किसी को भेजना पड़ता था. लेकिन, अब ऐसा नहीं है. अब गूगल ऐप में एक नया "Share" बटन आ गया है. ये सर्च बटन यूजर को किसी भी चीज को तुरंत शेयर करने की सुविधा देता है, वो भी बिना उसे खोले. आइए आपको इस शेयर बटन के बारे में विस्तार से बताते हैं.

एंड्रॉयड पुलिस के फाउंडर Artem Russakovskii ने इसके बारे में जानकारी शेयर की है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर इसके बारे में पोस्ट शेयर की है.

The Google app now has a way to share search results urls. Finally!

Previously, you would have to open the page to share it first or use a browser to search. There was no way to long press the search result and get its url.

The new Share button is present on the desktop UI too. pic.twitter.com/4fRMLfvbwV

— Artem Russakovskii (ArtemR) May 7, 2024