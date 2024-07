Google Chrome पर आ रहा धांसू फीचर, खुद मैनेज कर लेगा वेबसाइट्स की परमिशन, कैसे करेगा काम

Google Chrome Update: गूगल क्रोम एक इंटरनेट ब्राउजर है, जिसका इस्तेमाल दुनियाभर में करोड़ों लोग करते हैं. इसका यूज स्मार्टफोन और कंप्यूटर दोनों पर किया जा सकता है. कंपनी अपने यूजर्स के लिए समय-समय पर नए अपडेट्स लाती रहती है, जो उनके काफी काम आते हैं. गूगल क्रोम यूजर्स के लिए खुशखबरी है. दरअसल, गूगल क्रोम में एक नया फीचर आने वाला है, जो वेबसाइट को दी गई परमिशन को अपने आप हटा देगा. यूजर्स के लिए यह फीचर काफी काम का साबित हो सकता है. आइए आपको इस फीचर के बारे में विस्तार से बताते हैं.

आपने कभी किसी वेबसाइट को गलती से कैमरा या माइक्रोफोन इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी होगी, या फिर किसी वेबसाइट को नोटिफिकेशन भेजने की इजाजत दे दी होगी, लेकिन बाद में उसे हटाना भूल गए होंगे. जाने-अनजाने में अक्सर ऐसा होता रहता है. यह नया फीचर इसी परेशानी खत्म कर देगा.

Chrome for Android now also has an option to remove permissions from sites you haven't visited recently (in Canary), this option was added to the desktop version a long time ago:https://t.co/Upk0gD5zNT twitter.com/2Yaq8mMLGi

— Leopeva64 (Leopeva64) July 2, 2024