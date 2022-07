'क्या यह चीज मुझे Pregnant कर देगी?' अकेले में Google पर ऐसी चीजें सर्च करती हैं कुंवारी लड़कियां

What Single Girls Search on Google when Alone Top Results: गूगल (Google) हम सभी का एक ऐसा दोस्त है जिसके पास हमारे हर सवाल का जवाब है, चाहे हो कितना छोटा या बड़ा क्यों न हो! गूगल पर वैसे तो सर्च रिजल्ट्स प्राइवेट रहते हैं लेकिन समय-समय पर कुछ जनरल लिस्ट्स सामने आती हैं जिनमें Most Searched Things on Google के बारे में बताया जाता है. आज हम आपको बताने वाले हैं कि गूगल पर कुंवारी लड़कियां सबसे ज्यादा क्या सर्च करती हैं, खासकर तब, जब वो अकेली होती हैं. कुंवारी लड़कियों के गूगल के मोस्ट सर्च्ड डेटा में 'क्या यह चीज मुझे प्रेग्नेंट कर देगी?' (Will this make me pregnant?) जैसे कई सवाल शामिल हैं. आइए इन सर्च रिजल्ट्स पर एक नजर डालते हैं..

'क्या यह चीज मुझे प्रेग्नेंट कर देगी?'

कुंवारी लड़कियां अकेले में गूगल पर क्या सर्च करती हैं (What Women Search on Google when they are Alone), इसके जवाबों में यह सवाल भी शामिल है कि, 'क्या यह चीज मुझे प्रेग्नेंट कर देगी?' (Will this make me pregnant?) प्रेग्नेंसी महिलाओं के लिए एक अहम फैसला है और कई बार गूगल पर इससे जुड़े सवालों को पूछा जाता है. समाज में सेक्स एजुकेशन की कमी की वजह से कई सारी कुंवारी लड़कियां गूगल पर सर्च करती हैं कि वो किन चीजों से प्रेग्नन्ट हो सकती हैं.

अपने बॉयफ्रेंड के बारे में यह जानना चाहती हैं लड़कियां

स्टडीज और रिपोर्ट्स का यह मानना है कि ज्यादातर कुंवारी लड़कियों की गूगल सर्च हिस्ट्री (Google Search History of Women and Girls) में यह सवाल जरूर शामिल होता है. लगभग सभी लड़कियां, जो किसी को डेट कर रही हैं, जानना चाहती हैं कि उनके बॉयफ्रेंड उनके और उनकी रिलेशनशिप के प्रति वफादार हैं या नहीं. लड़कियां कई वेबसाइट्स से यह जानना चाहती हैं कि कहीं उनका बॉयफ्रेंड उनपर चीट तो नहीं कर रहा है। (Is my boyfriend cheating on me?).

अपने पीरियड्स के बारे में भी सर्च करती हैं लड़कियां

लड़कियों में एक और कॉमन गूगल सर्च रिजल्ट महिलाओं के पीरियड्स से जुड़ा है. महिलाएं गूगल से माहवारी या मेन्स्ट्रुअल साइकिल (Menstrual Cycle) के बारे में भी काफी कुछ जानना चाहती हैं. महिलाएं गूगल पर सर्च करती हैं कि उनके पीरियड्स लेट क्यों हुए हैं और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है. कई महिलाएं अनियमित पीरियड्स (Irregular Menstrual Cycle) से गुजरती हैं और इस बारे में गूगल पर सर्च भी करती हैं क्योंकि ये किसी बीमारी या इन्फेक्शन का भी नतीजा हो सकता है.

सोशल मीडिया के फॉलोअर्स बढ़ाने का तरीका ढूंढती हैं महिलाएं

सोशल मीडिया के इस दौर में सभी लोगों का तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट है. महिलाएं, जो सोशल मीडिया पर हैं, अक्सर गूगल पर सर्च करती हैं कि वो अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स को किस तरह बढ़ा सकती हैं (How to Increase my Social Media Followers). गूगल पर ऐसे कई सवाल आते हैं जिनमें यूजर्स जानना चाहते हैं कि वो अपने इंस्टाग्राम (Instagram) अकाउंट के फॉलोअर्स को किस तरह बढ़ा सकते हैं और उन्हें इसके लिए क्या करना चाहिए.

इन सवालों को लेकर भी लड़कियां Google के पास जाती हैं

ज्यादातर महिलयों को गूगल (Google) से यह जानना होता है कि वो अपना वजन किस तरह कम कर सकती हैं (Steps to Lose Weight Easily). इतना ही नहीं, कुंवारी लड़कियों को गूगल से कुछ ऐसे तरीके चाहिए जिससे वो बिना ज्यादा मेहनत किये ही वजन घटा सकती हैं. इसी से जुड़ा एक सवाल खाने को लेकर भी है. लड़कियां जानना चाहती हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए (What Healthy Things to Eat?), उनके शरीर के लिए क्या सही है और ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनमें कम कैलोरीज होती हैं. महिलाओं की दृष्टि से गूगल मोस्ट सर्च्ड में टैटू (Tattoos) भी काफी ऊपर है और इसके बारे में भी लड़कियां बहुत सर्च करती हैं.

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर.