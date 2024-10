Google का ये फीचर चोर के छुड़ा देगा छक्के, सिर पीटता रह जाएगा लेकिन कुछ नहीं लगेगा हाथ

Theft Detection Lock: स्मार्टफोन की सेफ्टी आज के समय में सबसे बड़ा मुद्दा है. फोन में लोगों का जरूरी डेटा होता है. इसलिए फोन चोरी होने से लोगों का डेटा भी चला जाता है. लेकिन, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. Google आपके Android स्मार्टफोन को चोरी से बचाने के लिए एक नया फीचर लाया है. इस फीचर का नाम "Theft Detection Lock" है. यह फीचर चोर के छक्के छुड़ा देगा. वो सिर पीटता रह जाएगा लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा. आइए आपको बताते हैं कैसे?

गूगल का नया फीचर यूजर को फोन चोरी होने से सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है. यह ऐसा फीचर है कि अगर आपका फोन चोरी भी हो जाता है तो चोर के लिए वह किसी काम का नहीं रहेगा. चोर आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा. यह फीचर यूजर के डेटा की सेफ्टी को सुनिश्चित करता है.

X पर किया पोस्ट

यह फीचर अमेरिका में एंड्रॉयड यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर एक पोस्ट शेयर करके इसके बारे में जानकारी शेयर की है. गूगल चोरी से जुड़े फीचर्स के तीन प्रमुख कंपोनेंट्स रोल आउट कर रहा है. इसमें थेफ्ट डिटेक्शन लॉक, ऑफलाइन डिवाइस लॉक और रिमोट लॉक शामिल है.

Google is starting to roll out Theft Detection Lock, Offline Device Lock, and Remote Lock to Android users in the US!

I just checked my Xiaomi 14T Pro and noticed that I have Theft Detection Lock and Offline Device Lock but not Remote Lock. Some Pixel users in the US tell me… twitter.com/oxOpCFpex8

Mishaal Rahman MishaalRahman October 5, 2024