iPhone 14 के लॉन्च से पहले Apple को लगा तगड़ा झटका! इस वजह से देने पड़ गए 18 करोड़ से ज्यादा रुपये

iPhone Sale Ban in Brazil: दुनिया भर में Apple के Far Out Event को लेकर काफी हलचल मची हुई है और सभी लोग इसका इंतजार कर रहे हैं. लॉन्च से घंटों पहले ऐप्पल (Apple) को एक बाद झटका लगा है. वो गलती, जो इस साल भी Apple कर सकता है, उसके लिए कंपनी को करोड़ों रुपये का हरजाना भरना पड़ा है. इसकी वजह ऐसी वजह है जिससे कई यूजर्स परेशान हैं और कई देशों में इस बात के खिलाफ विद्रोह भी हुआ है. बता दें कि ये फाइन ऐप्पल पर इस बार ब्राजील की तरफ से लगा है. आइए जानते हैं कि ऐप्पल को किस वजह से करोड़ों रुपये का फाइन भरना पड़ा है और इसपर कंपनी की प्रतिक्रिया क्या है..

iPhone 14 के लॉन्च से पहले Apple को देने पड़ गए करोड़ों रुपये

बता दें कि iPhone 14 के लॉन्च से पहले ब्राजील ने ऐप्पल (Apple) पर 2.3 मिलियन डॉलर्स का फाइन लगा दिया है. ये फाइन इसलिए लगा है क्योंकि ऐप्पल ने देश में अपने iPhones को बेचते समय साथ में चार्जर नहीं दिया है. ब्राजील की Ministry of Justice and Public Security (MJSP) ने Apple पर लगभग 2.3 मिलियन डॉलर्स का फाइन लगा दिया है.

Brazil ने किया ये बड़ा ऐलान

Apple पर चार्जर के बिना iPhone बेचने के लिए फाइन लगाने के साथ-साथ ब्राजील की सरकार ने एक फैसला भी सुनाया है. सरकार ने उन सभी iPhones की सेल पर रोक (iPhones Sale Suspended in Brazil) लगा दी है जो बिना चार्जर के बेचे जा रहे हैं. MJSP ने iPhone 12 के रेजिस्टरेशन को भी कैन्सल कर दिया गया है. बता दें कि ब्राजील ने 2021 में भी Apple पर करीब दो मिलियन डॉलर्स का फाइन लगाया था जब उन्होंने बिना चार्जर के iPhone बेचने का अनाउन्समेंट किया था.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि iPhone 14 सीरीज आज यानी 7 सितंबर, 2022 की रात को 10:30 बजे लॉन्च हो रहा है और उसके लॉन्च ईवेंट को Apple के आधिकारिक यूट्यूब पेज से लाइव स्ट्रीम किया जा सकता है.

