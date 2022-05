अब बार-बार चार्ज नहीं करना पड़ेगा iPhone! इन जबरदस्त Tricks से बढ़ जाएगी बैटरी लाइफ

How to Increase Battery Life of iPhones: स्मार्टफोन कंपनियों की बात करेंगे तो शायद ज्यादातर लोग सबसे पहले ऐप्पल (Apple) का ही नाम लेंगे. ऐप्पल के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स, iPhones काफी महंगे हैं लेकिन हर तरह के फीचर्स से लैस हैं. एक बात जिसकी शिकायत कई सारे iPhone यूजर्स को रहती है, वो फोन की बैटरी लाइफ है. ऐप्पल बैसे तो हर तरह से काफी कमाल का स्मार्टफोन है लेकिन बैटरी के मामलों में थोड़ी मात खा जाता है. आज हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको फॉलो करके आप अपने iPhone की बैटरी लाइफ को बढ़ा सकते हैं और इस तरह आपको अपना फोन बार-बार चार्ज नहीं करना पड़ेगा.

जल्दी क्यों खत्म होती है iPhone की बैटरी?

ये सवाल शायद हर iPhone यूजर के दिमाग में आता होगा कि जब ऐप्पल का यह फ्लैगशिप स्मार्टफोन हर तरह से जबरदस्त है, तो फोन की बैटरी में कमी क्यों आती है. हम आपको बता दें कि वैसे तो कई कारण हो सकते हैं लेकिन iPhone की बैटरी के डिस्चार्ज होने का एक प्रमुख कारण फोन में डाउनलोड किये गए ऐप्स हैं. ये ऐप्स फोन की मेमोरी तो लेते ही हैं साथ ही फोन की बैटरी को भी ड्रेन करते हैं. बैटरी लाइफ को बढ़ाने के लिए अब इन ऐप्स को डिलीट तो नहीं किया जा सकता लेकिन हम आपके लिए कुछ ऐसे ट्रिक्स लेकर आए हैं जिनको फॉलो करके आप फोन की बैटरी लाइफ को बढ़ा सकते हैं.

फोन की सेटिंग्स में करें बदलाव

टिकटॉकर Kidama ने अपनी एक वीडियो में एक ऐसा तरीका बताया है जिससे आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ को बढ़ा सकते हैं. सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग्स खोलें, फिर ‘जनरल’ पर क्लिक करें और ‘बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश’ के ऑप्शन को ऑफ कर दें. इसके बाद फिर सेटिंग्स के मेन पेज पर जाएं फिर ‘बैटरी’ पर जाकर ‘ऑप्टिमाइज्ड बैटरी लाइफ’ के ऑप्शन को ऑन कर दीजिए और इस तरह आपके फोन की बैटरी जल्दी डिस्चार्ज नहीं होगी.

इन ट्रिक्स से भी बढ़ जाएगी iPhone की बैटरी

इस ट्रिक के अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर आप अपने iPhone की बैटरी को जल्दी डिस्चार्ज होने से रोक सकते हैं. सबसे पहले अपने फोन को हमेशा ‘ऑटो-ब्राइटनेस’ पर रखें. इस फीचर से फोन आस-पास की लाइट के हिसाब से ब्राइटनेस लेवल्स को एडजस्ट कर लेगा और इस तरह कम बैटरी लेगा. अगर आप ‘ऑटो-ब्राइटनेस’ फीचर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप आपने फोन की बैटरी को कम रख सकते हैं जिससे कम बैटरी इस्तेमाल हो.

इसके अलावा आपके फोन में एक ‘रेज टू वेक’ फीचर होगा जिसके बारे में शायद आपको पता न हो. इस फीचर को ऑफ करने से भी आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी लाइफे को बढ़ा सकते हैं. आपके फोन की सेटिंग्स में ‘डिस्प्ले और ब्राइटनेस’ के ऑप्शन में आपको यह फीचर मिल जाएगा