कूड़ेदान में जाने वाली ये चीज बढ़ाएगी आपके WiFi की स्पीड! इस देसी जुगाड़ का करें इस्तेमाल

How To Increase WiFi Speed with Empty Cold Drink Can: आज के समय में हमारा लगभग हर काम स्मार्टफोन पर होता है और ये काम तब तक पूरा नहीं होता है जब तक फोन पर इंटरनेट की सुविधा न हो. आम तौर पर लोगों के घरों में वाईफाई लगा होता है जो अच्छी इंटरनेट स्पीड प्रदान करता है. अगर आपके घर में भी वाईफाई है लेकिन उसकी स्लो स्पीड आपको परेशान करती है तो हम आपके लिए एक कमाल की जुगाड़ू ट्रिक लेकर आए हैं जिसकी मदद से आप चुटकियों में फर्राटेदार वाईफाई स्पीड पा सकते हैं. आइए इस ट्रिक के बारे में जानते हैं..

इस Trick से बढ़ जाएगी WiFi की स्पीड

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आजकल यूजर्स कई सारे दिलचस्प वीडियोज और फोटोज शेयर करते रहते हैं. कुछ वीडियोज ऐसे भी होते हैं जो आपके काफी काम भी आ सकते हैं. कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत शेयर किया गया था जिससे कोल्ड ड्रिंक के एक खाली कैन से आप अपने घर या दफ्तर में लगे वाईफाई की स्पीड को बढ़ा सकते हैं. आइए आगे जानते हैं ऐसा कैसे किया जा सकता है.

ऐसे काम करती है ये ट्रिक

सोशल मीडिया पर किये गए दावे के हिसाब से अपने वाईफाई की स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपके पास कोल्ड ड्रिंक का एक खाली कैन होना चाहिए. अब अपने इस खाली कैन को बीच से काट दें और फिर अपने वाईफाई राउटर के अंटीना इस कैन के टुकड़े को फिट कर दीजिए. बस इतना-सा काम करके आपको कुछ मिनटों का इंतजार करना होगा. थोड़ी ही देर में आपके वाईफाई की स्पीड और रेंज, दोनों ही बढ़ जाएंगी.

आपको बता दें कि यह ट्रिक सोशल मीडिया का एक दावा है. इसलिए, ध्यान रखें कि यहां सोशल मीडिया पर लोग व्यूज के लिए भी इस तरह के खोखले दावे कर देते हैं. आप भी इस ट्रिक को ट्राय करके देखें और बताएं कि ये काम करती है भी या नहीं