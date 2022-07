ऊपर से गिरा Smartphone और चटक गई स्क्रीन? इन जुगाड़ू Tricks से घर बैठे फोन को करें नए-जैसा

How to Fix a Cracked Smartphone Screen at Home: आज के समय में हम अपने स्मार्टफोनद पर बहुत खर्चा करते हैं. ऐसे में, अगर कभी फोन हमारे हाथ से छूट जाए या किसी ऊंची जगह से नीचे गिर जाए, तो उसके रिपेयर का सोचकर हमारी जान निकल जाती है क्योंकि ये एक महंगा काम होता है. ऐसे में, अगर आपकी चटकी हुई स्मार्टफोन स्क्रीन अगर घर पर उपलब्ध प्रोडक्ट्स से, बिल्कुल फ्री में ठीक हो जाए, तो कितना अच्छा हो जाएगा! आज हम आपको ऐसी ही कुछ ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको अपनाकर आप अपने स्मार्टफोन के टूटे हुए डिस्प्ले को घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं..

बाथरूम में मिलेगा ये प्रोडक्ट

अगर आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन पर एक क्रैक आ गया है, तो आप अपने बाथरूम में रखे एक प्रोडक्ट से इसे ठीक कर सकते हैं. हम यहां टूथपेस्ट (Toothpaste) की बात कर रहे हैं, जिसे आपको बस अपने फोन के डिस्प्ले पर आए क्रैक पर लगाना होगा, थोड़ा रगड़ना होगा और उसके बाद थोड़े समय के लिए छोड़ देना होगा. अब, कुछ समय बाद, जब आप रुई से टूथपेस्ट को साफ करेंगे, आपके फोन का क्रैक काफी ठीक हो गया होगा.

नेल पॉलिश भी आ सकती है काम

एक और अजीबोरगरीब प्रोडक्ट, जिससे आप अपने फोन पर पड़े क्रैक को ठीक कर सकते हैं, वो नेल पॉलिश (Nail Polish) है. इसके लिए आपको सबसे पहले स्क्रीन के क्रैक पर नेल पॉलिश लगानी होगी. अब इसे कुछ देर के लिए सूखने दें और इसके बाद नेल पॉलिश को किसी तेज रेजर ब्लेड से खुरचकर निकाल दें. अब इस प्रोसेस को एक बार फिर से दोहराएं. आप देखेंगे कि आपके फोन पर आया क्रैक काफी ठीक हो गया होगा.

इन जुगड़ू ट्रिक्स को अपनाकर करके आप अपने स्मार्टफोन पर आए क्रैक्स को ठीक कर सकते हैं और इसमें आपको आलग से पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे.

