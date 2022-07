WhatsApp यूज करने के लिए नहीं चाहिए होगा इंटरनेट! जानिए ये कमाल की Trick

How to Use WhatsApp without Internet Trick: वॉट्सएप (WhatsApp) दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप्स में से एक है, जिसमें आपको चैटिंग से लेकर कॉलिंग तक, सभी तरह के फीचर्स दिए जाते हैं. इस प्लेटफॉर्म के तमाम फीचर्स आमतौर पर इंटरनेट कनेक्शन की मदद से चलते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके पास इंटरनेट का एक्सेस न हो. ऐसे में, वॉट्सएप को इस्तेमाल करना तो असंभव है! आपको बता दें कि ऐसा नहीं है और हम आपको एक ऐसी वॉट्सएप ट्रिक (WhatsApp Trick) के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप बिना इंटरनेट के भी वॉट्सएप यूज कर सकेंगे. आइए जानते हैं कि ये ट्रिक क्या है और किस तरह काम करती है..

बिना इंटरनेट के इस्तेमाल करने WhatsApp!

अगर आप सोच रहे हैं कि बिना इंटरनेट के आप वॉट्सएप (WhatsApp) किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम आपको बता दें कि इसका प्रोसेस काफी आसान है और इसमें आपको किसी थर्ड-पार्टी ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी. बिना इंटरनेट के वॉट्सएप का इस्तेमाल, आधिकारिक तौर पर किया जा सकता है. इसके लिए आपको अपने फोन नहीं बल्कि अपने लैपटॉप पर, ऐप के वेब वर्जन, वॉट्सएप वेब (WhatsApp Web) को यूज करना होगा.

ऐसे अपनाएं ये कमाल की Trick

बिना इंटरनेट के वॉट्सएप को आसानी से यूज किया जा सकता है और इसका ऑप्शन आपको खुद वॉट्सएप देता है. दरअसल, मल्टी-डिवाइस सपोर्ट की मदद से, एक बार कनेक्ट करने के बाद आप अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप या टैबलेट पर वॉट्सएप वेब को तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके फोन में इंटरनेट न हो. फोन में इंटरनेट न होने के बाद भी आप वॉट्सएप वेब पर मैसेज भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं. इस फीचर को यूज करने यानी इंटरनेट के बिना वॉट्सएप इस्तेमाल करने के लियए आपको मल्टी-डिवाइस बीटा के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा.

