PF से घर बैठें निकालें लाखों की रकम, बीच में नहीं रुकेगा प्रोसेस

PF Money: किसी संस्थान में काम करने के दौरान एक सवाल जो तकरीबन हर कर्मचारी के मन में बना रहता है वह यह है कि उसके पीएफ अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा क्या समय रहते हुए बाहर निकाला जा सकता है और अगर जरूरत पड़ने पर इसे निकलवाया जाए तो इसमें कितना समय लगता है और इसका प्रोसेस क्या है. अगर आप भी किसी प्रतिष्ठित संस्थान के कर्मचारी हैं और आपको जरूरत है और आप अपने पीएफ अकाउंट से कुछ रकम निकालकर उसे सही जगह पर खर्च करना चाहते हैं तो आज हम आपको पीएफ की रकम निकलवाने का बेहद ही आसान और तेज तरीका बताने जा रहे हैं.

PF अकाउंट से पैसे निकालने की ऑनलाइन प्रक्रिया

अगर आप अपना पीएफ का पैसा निकलवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि आपका KYC (आधार, पैन और बैंक अकाउंट) से लिंक है या नहीं. अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आप आसानी से अपने पीएफ अकाउंट का पैसा निकाल सकते हैं और उसके लिए आज हम आपको प्रक्रिया बताने जा रहे हैं.

स्टेप 1 – सबसे पहले आप अपने UAN नंबर और पासवर्ड की मदद से UAN मेंबर पोर्टल में लॉग-इन करें

स्टेप 2- अब आपको ‘Online Services’ टैब पर क्लिक करना होगा और ड्रॉप-डाउन मेन्यू से ‘Claim (Form-31, 19 & 10C)’ ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा

स्टेप 3 – यहां पर अपने बैंक अकाउंट के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और ‘Verify‘ पर क्लिक करें

स्टेप 4 – इसके बाद आपको अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर के लिए ‘Yes’ पर क्लिक करना होता है

स्टेप 5 – इसके बाद आपको ‘Proceed for Online Claim’ ऑप्शन क्लिक करना होगा

स्टेप 6 – अब आपको ‘PF Advance (Form 31)’ सेलेक्ट करना होता है

स्टेप 7 – अब नये खुले सेक्शन में ‘Purpose for which advance is required’, आवश्यक राशि और कर्मचारी का एड्रेस चुनना पड़ेगा

स्टेप 8 – इसके बाद आपको वैरिफिकेशन पर टिक करके अपना एप्लिकेशन भेजना पड़ेगा

स्टेप 9 – अब आपको अपने डॉक्युमेंट्स सब्मिट करने होते हैं

स्टेप 10 – इसके बाद आपकी कम्पनी को विड्रॉल रिक्वेस्ट स्वीकार करना पड़ता है जिसके बाद आपके EPF खाते से पैसा निकाला जाएगा और आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा.