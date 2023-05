Instagram Down Again: फिर आई इंस्टाग्राम में परेशानी, गुस्साए यूजर्स ने ऐसे निकाली भड़ास

Instagram Down Again: इंस्टाग्राम फिर डाउन हो गया. इससे हजारों लोग प्रभावित हुए. आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट Downdetector.com के अनुसार, रविवार को 98,000 से अधिक यूजर्स के लिए डाउन था. तकनीकी समस्या के कारण रविवार शाम को ऐप को लगभग दो घंटे के आउटेज का सामना करना पड़ा, जिससे हजारों लोगों की सेवाएं बाधित हो गईं.

डाउनडिटेक्टर यूजर्स सहित विभिन्न सोर्सिस से स्थिति रिपोर्ट एकत्र करके आउटेज को ट्रैक करता है. रॉयटर्स की खबर के मुताबिक, 180,000 से अधिक यूजर्स ने आउटेज के चरम पर इंस्टाग्राम तक पहुंचने के साथ समस्याओं की सूचना दी, कनाडा में 24,000 से अधिक यूजर्स और ब्रिटेन में 56,000 से अधिक यूजर्स ने समस्याओं की सूचना दी.

मेटा के एक प्रवक्ता ने रॉयटर्स को बताया, 'इससे पहले आज, एक तकनीकी समस्या के कारण कुछ लोगों को इंस्टाग्राम तक पहुंचने में परेशानी हुई. हमने प्रभावित होने वाले सभी लोगों के लिए इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझा लिया. हम जानते हैं कि कुछ लोगों को इंस्टाग्राम तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। हम चीजों को जल्द से जल्द सामान्य करने के लिए काम कर रहे हैं और हम किसी भी असुविधा के लिए माफी मांगते हैं.'

कई इंस्टाग्राम यूजर्स ने माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर शिकायत की कि उन्हें अपने अकाउंट में लॉग इन करने और अपने फीड को रीफ्रेश करने में समस्या हो रही है. कई यूजर्स ने मजेदार मीम्स भी शेयर किए.

after turning my wifi on & off for the 50th time only to find out instagram is down on twitter pic.twitter.com/RQZQdbs8Tv — (@Realmoeadelx) May 21, 2023

Everyone running to Twitter to check if Instagram is down or not pic.twitter.com/5W9RvtwzTF — Makayla check recent for notis (@ripmakayla_) May 21, 2023