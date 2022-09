iPhone 12 मिल रहा बिल्कुल Free में! नहीं देना पड़ेगा एक भी रुपया; Offer जानकर झूम उठेंगे आप

How To Get Free iPhone 12: iPhones सबसे प्रीमियम और महंगे फोन्स में आते हैं. लेकिन अब एक ऐसा ऑफर आया है, जिससे iPhone 12 को फ्री में पाया जा सकता है. लेकिन इसके पीछे एक पेंच है. Verizon ने वास्तव में iPhone 12 को मुफ्त में प्राप्त करना संभव बना दिया है इस iPhone को दो साल पहले 64GB के बेस मॉडल के लिए $699 (55,840 रुपये) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था. लेकिन Verizon की डील ने फोन को फ्री कर दिया है. इस iPhone को प्राप्त करने के लिए किसी भी मांग वाले ट्रेड-इन से गुजरने की आवश्यकता नहीं है. आईफोन 12 का मुफ्त में लाभ उठाने के लिए आपको बस वेरिजोन से एक नई लाइन खरीदनी है.

IPhone 12 A14 बायोनिक चिपसेट, अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस से लैस है. इसे iOS 16 वर्जन का लेटेस्ट अपग्रेड भी मिलेगा, जिसके 7 सितंबर को जारी होने की उम्मीद है. यह iPhone 12 को एक शानदार डील बनाता है. हालांकि, आपको इन विशिष्ट नियमों और शर्तों के बारे में पता होना चाहिए जो आपको फोन के आपके बनने से पहले पूरी करनी होंगी.

Verizon पर iPhone 12 डील

स्टेप 1: Verizon वेबसाइट पर जाएं और iPhone 12 सर्च करें.

स्टेप 2: अब अपनी पसंद के अनुसार iPhone 12 के लिए मेमोरी और कलर ऑप्शन चुनें.

स्टेप 3: Add new लाइन ऑप्शन 'गेट इट फ्री विद सिलेक्ट 5G अनलिमिटेड प्लान्स. न्यू लाइन रिक्वायर्ड' पर टैप करें.

स्टेप 4: जारी रखें पर क्लिक करें और अगली विंडो में एक नया यूजर ऑप्शन चुनें.

स्टेप 5: इसके बाद, यह एक नई स्क्रीन खोलेगा जहां आपको अपना ज़िप कोड दर्ज करना होगा और स्थान की पुष्टि करनी होगी.

स्टेप 6: यहां, आपको कई वेरिजोन प्लान्स मिलेंगें. अपने अनुसार चुनें और iPhone 12 का मुफ्त में लाभ उठाने के लिए 36 महीने की अवधि के लिए भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें.

स्टेप 7: एक बार भुगतान हो जाने के बाद, iPhone 12 उक्त अवधि के लिए Verizon सदस्यता योजना के साथ आपका होगा.

