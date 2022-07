iPhone 13 को घर ले जाएं सिर्फ 3,599 रुपये में! iPhone 14 के लॉन्च से पहले उठाएं इस बंपर ऑफर का फायदा

iPhone 13 Best Offer on Flipkart before iPhone 14 Launch: अगर आप भी ऐप्पल (Apple) के फ्लैगशिप स्मार्टफोन iPhone 14 का इंतजार सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आप उसके लॉन्च के बाद iPhone 13 को सस्ते में खरीद सकेंगे तो यहां ध्यान दें. हम आपको एक ऐसे धमाकेदार ऑफर के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप iPhone 13 को, iPhone 14 के लॉन्च से पहले ही सिर्फ 3,599 रुपये में घर लेकर जा सकेंगे. आपको बता दें कि इस ऑफर का फायदा आप ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट (Flipkart) से उठा सकते हैं, आइए जानते हैं कैसे..

3,599 रुपये में घर ले जाएं iPhone 13!

अगर आप सोच रहे हैं कि 3,599 रुपये में आप iPhone 13 को किस तरह घर लेकर जा सकते हैं तो आइए इस ऑफर के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं. हम यहां iPhone 13 के 128GB वाले वेरिएंट की बात कर रहे हैं जिसकी कीमत 79,900 रुपये है. इस स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट पर 7% के डिस्काउंट के बाद 74,209 रुपये में बेचा जा रहा है.

इस डील में कई ईएमआई (EMI) ऑप्शन्स दिए जा रहे हैं जिनमें से एक SBI कार्ड क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए है. SBI क्रेडिट कार्ड यूजर्स 3,599 रुपये में iPhone 13 को घर लेकर जा सकते हैं और फिर 15% इन्टरेस्ट पर आराम से हर महीने 3,599 रुपये चुका सकते हैं. इस ईएमआई ऑप्शन की ड्यूरेशन 24 महीनों की है.

बिना ईएमआई के ऐसे पाएं 23 हजार रुपये से ज्यादा की छूट

अगर आप ईएमआई पर iPhone 13 को नहीं खरीदना चाहते हैं, तो भी हमारे पास आपके लिए एक शानदार ऑफर है. ये तो हमने आपको बताया है कि 79,900 रुपये की जगह इस फोन को फ्लिपकार्ट पर 74,209 रुपये में बेचा जा रहा है. अब इसे खरीदने के लिए अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 3,711 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा जिससे इसकी कीमत 70,498 रुपये हो जाएगी.

अपने पुराने स्मार्टफोन के बदले में iPhone 13 को खरीदकर आप 14,500 रुपये तक बचा सकते हैं. अगर आपको एक्सचेंज ऑफर का पूरा लाभ मिल जाता है तो आप iPhone 13 को 23,902 रुपये के डिस्काउंट के बाद, 55,998 रुपये में घर लेकर जा सकेंगे.

iPhone 13 के फीचर्स

जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, इस डील में iPhone 13 के 128GB वाले स्टोरेज वेरिएंट की बात की जा रही है. ये स्मार्टफोन A15 बायोनिक चिप पर काम करता है. 5G सेवाओं वाला यह iPhone 13 6.1-इंच के सुपर रेटिना एक्सडीआर डिस्प्ले के साथ आता है. कैमरे की बात करें तो इसके रीयर कैमरा सेटअप में दिए गए दोनों सेन्सर्स 12MP के हैं और फ्रंट कैमरा भी 12MP का है. डुअल सिम की सेवाओं वाले इस फोन में आपको एक साल की ब्रांड वारंटी भी दी जाएगी.

