iPhone 14 Plus पर ऐसे पाएं 22 हजार रुपये से ज्यादा का डिस्काउंट! Flipkart के इस ऑफर पर टूट पड़े लोग

iPhone 14 Plus in India: दुनिया की सबसे प्रीमियम और लोकप्रिय स्मार्टफोन ब्रांड ऐप्पल (Apple) ने पछले महीने, 7 सितंबर, 2022 को अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन की लेटेस्ट सीरीज, iPhone 14 Series लॉन्च की थी. इस सीरीज में शामिल नया मॉडल, iPhone 14 Plus बाकी मॉडल्स के साथ भारत में सेल के लिए उपलब्ध नहीं किया गया था, इसे 7 अक्टूबर, 2022 से भारत में सेल के लिए पेश किया गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट (Flipkart) से आप इस स्मार्टफोन को 22 हजार रुपये से ज्यादा के डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं. आइए इस ऑफर के बारे में सबकुछ जानते हैं..

iPhone 14 Plus को Flipkart से खरीदें सस्ते में

बता दें कि हम यहां iPhone 14 Plus के 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की बात कर रहे हैं. इस स्मार्टफोन को 89,900 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया है. इसे खरेदते समय अगर आप HDFC Bank के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुल मिलाकर 2,750 रुपये की छूट मिल जाएगी यानी आपके लिए iPhone 14 Plus की कीमत 87,150 रुपये हो जाएगी.

ऐसे पाएं 22 हजार रुपये से ज्यादा का डिस्काउंट

इतने बड़े डिस्काउंट के लिए बैंक ऑफर के साथ आपको डील में शामिल एक्सचेंज ऑफर का फायदा उठाना होगा. पुराने फोन कर बदले में इस फोन को खरीदकर आप 19,900 रुपये तक की बचत कर सकते हैं. अगर आपको इस ऑफर का पूरा फायदा मिल जाता है तो आप iPhone 14 Plus को 22,650 रुपये के टोटल डिस्काउंट के बाद 67,250 रुपये में घर लेकर जा सकेंगे.

iPhone 14 Plus के फीचर्स

128GB स्टोरेज वाले इस वेरिएंट में 6.7-इंच का सुपर रेटिना एक्सडीआर (XDR) डिस्प्ले दिया जा रहा है. ये फोन A15 बायोनिक चिप पर काम करता है और इसमें डुअल रीयर कैमरा सेटअप है जिसके दोनों सेंसर्स 12MP के हैं. iPhone 14 Plus का फ्रंट कैमरा भी 12MP का ही है. बता दें कि इस 5G स्मार्टफोन में एक्स्पैंडेबल स्टोरेज नहीं है, ऑडियो जैक नहीं दिया जा रहा है और इसमें क्विक चार्जिंग सपोर्ट की सुविधा भी नहीं दी जा रही है.

