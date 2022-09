Apple Event 2022: Tim Cook ने लॉन्च किया iPhone 14, जानिए फीचर्स और कीमत

iPhone 14 Launched: Tim Cook ने iPhone 14 सीरीज लॉन्च की. पहला मॉडल iPhone 14 Plus आया, जो बिल्कुल नया मॉडल है, मिनी मॉडल की जगह इस मॉडल को पेश किया गया है. iPhone 14 Plus में 6.7 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है. लेकिन नॉच वहीं है और हां, Apple iPhone 14 और iPhone 14 Plus पर A15 बायोनिक चिपसेट से जुड़ा है. Apple इस बार iPhone 14 सीरीज में 5-कोर GPU ला रहा है.

iPhone 14 Camera

आईफोन 14 प्लस और आईफोन 14 में 12MP+12MP कैमरा सेटअप के साथ आते हैं. लेकिन ऐप्पल का कहना है कि यह मुख्य 12 एमपी कैमरा और बेहतर 12 एमपी सेल्फी कैमरा के लिए एक बड़ा सेंसर का उपयोग कर रहा है. यह बेहतर लो-लाइट परफॉर्मेंस का भी वादा कर रहा है. फ्रंट कैमरे में ऑटोफोकस भी मिल रहा है. Apple का कहना है कि इस बार सॉफ्टवेयर की बदौलत तीनों कैमरों में लो-लाइट परफॉर्मेंस में सुधार हुआ है. वीडियो को और अधिक स्थिर बनाने के लिए एक नया एक्शन मोड है.

Apple eSIM को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा रहा है. आईफोन 14, आईफोन 14 प्लस US मॉडल में कोई सिम ट्रे नहीं है. हो सकता है कि इंडियन मॉडल में टिम ट्रे देखने को मिले.